Comença la reforma de la Meridiana de Barcelona entre Navas de Tolosa i Felip II

Les obres de reforma de l'avinguda Meridiana avancen i aquesta setmana han començat les del tram que va entre la meitat de l'àmbit Navas de Tolosa-Josep Estivill i el carrer de Felip II. La remodelació, pressupostada en 7,83 milions d'euros, s'espera que finalitzi abans de l'estiu de 2023. Alhora, l'Ajuntament de Barcelona té previst aprovar inicialment al gener el projecte executiu entre Felip II i Fabra i Puig. L'aprovació definitiva d'aquest darrer tram seria cap a l'abril, però les obres haurien de començar el mandat següent.

Un carril per banda menys a partir de la setmana que ve

En el nou tram ara en obres hi haurà dos carrils per al trànsit general i un per a busos per banda. Les bicicletes aniran pel centre amb carril bici segregat, i les voreres seran més amples i hi haurà més arbrats i parterres. La supressió d'un carril per banda es farà la setmana vinent: la nit de dimecres es traurà el de sentit sortida de la ciutat i la nit de dijous el de sentit entrada.

Una altra novetat serà a l'arribada a la plaça Ferran Reyes i els Jardins de Maria Soteras, on l'espai central s'eixamplarà i es destinarà íntegrament als vianants. L'objectiu és millorar la connectivitat a banda al pas pel barri de Navas. En aquest punt el carril bici es dividirà i serà unidireccional a banda i banda de l'espai central. Paral·lelament, s'estan redactant els avantprojectes per reurbanitzar i millorar tant la plaça com els jardins.

Ja s'ha actuat en gairebé dos quilòmetres de la Meridiana

La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha defensat que les obres de la meridiana han estat una prioritat i que ja s'ha aconseguit actuar en gairebé dos kilòmetres de la via. En concret, el mandat passat es va remodelar el tram que va entre la plaça de les Glòries i el carrer Mallorca primer; i posteriorment entre Mallorca i Navas de Tolosa-Josep Estivill. La regidora ha destacat que en aquest tram s'ha aconseguit una meridiana "on ve de gust passejar", una cosa que ha dit que era impensable fa uns anys.

Les obres que ara començaran tindran una durada aproximada de nous mesos i l'objectiu és el mateix que en la resta: donar més prioritat al vianant, la bicicleta i el transport públic en detriment del vehicle privat. Segons dades del consistori, amb les actuacions ja fetes hi ha 17.000 vehicles menys circulant per la Meridiana.