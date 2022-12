Barcelona provarà tres prototips de construcció per ampliar habitatges de manera sostenible

L'Ajuntament de Barcelona provarà tres prototips de construcció industrialitzada per ampliar els edificis dels habitatges de la ciutat per millorar el seu confort i rendiments energètic de forma sostenible. La iniciativa busca millorar les condicions d'habitabilitat i sostenibilitat dels edificis actuals, reduint així les emissions de CO₂ i el consum energètic. L'objectiu del consistori és que aquests prototips es comencin a provar als barris del Besòs i el Maresme, segons ha avançat EuropaPress.

Es preveu que estiguin fabricats el març de 2023 i, posteriorment, es provaran durant un any en edificis existents. Els tres prototips són les propostes guanyadores del repte urbà per buscar solucions per a la regeneració dels edificis dels habitatges que va impulsar per l'Institut Municipal d'Urbanisme i la Gerència d'Urbanisme, conjuntament amb BIT Habitat.

Al detall, els prototips en qüestió són estructures de baixes emissions i amb costos limitats –principalment, de metall o de fusta– que afegeixen una nova façana als edificis per tal de guanyar espai en forma de balcons o zones comunitàries. Algunes de les altres finalitats serà instal·lar ascensors, panells solars, millorar l'aïllament i crear cobertes vegetals per captar i utilitzar l'aigua de pluja.