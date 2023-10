Barcelona vol consolidar el Pla Endreça com a projecte de mandat amb 435 milions per al manteniment

L'Ajuntament de Barcelona vol consolidar el Pla Endreça com a projecte de mandat, convertint un "pla de xoc" en un "projecte estructural. Aquest pla que preveu garantir l'excel·lència de l'espai públic rep una ampliació del pressupost per a 2024 de fins als 550 milions d'euros i es farà una inversió de 435 milions d'euros durant el mandat per al manteniment i la rehabilitació del mobiliari urbà, l'enllumenat, la pavimentació o la senyalització, entre d'altres.

El Pla Endreça està dissenyat en vuit eixos i 34 mesures per repensar l'espai públic, planificar-ne el manteniment i la conservació, garantir-hi la convivència i promoure-hi la corresponsabilitat ciutadana. El consistori defensa que s'ha elaborat amb un enfocament integral i està adaptat per fer front a reptes actuals com el canvi climàtic o les desigualtats socials.

En el marc del Pla Endreça, s'activa aquest Pla de manteniment integral, amb un enfocament també preventiu pel manteniment de l'espai públic. Disposarà d'un pressupost de 435 milions d'euros fins al 2026 amb l'objectiu de reparar de manera ràpida els elements de l'espai públic, planificar la renovació dels elements quan arribin al final de la vida útil, i transformar i definir nous usos en espais on hi hagi una necessitat important de renovació.

D'altra banda, la neteja es manté com a àmbit prioritari d'actuació, mentre s'impulsarà una evolució en la gestió del verd i s'implementarà un pla de resiliència per situacions de sequera. El Pla Endreça també incorpora elements d'actuació sobre els elements privats de l'espai públic com les terrasses, bústies de correus, quadres elèctrics, pàrquings, etc., on s'incidirà en la corresponsabilitat.

L'Ajuntament de Barcelona destaca que la posada en marxa del Pla Endreça el passat mes de juliol ha fet possible l'augment de les denúncies de l'ordenança registrades en el mes d'agost en un 76% respecte del mateix mes de l'any 2022 passant de 8.983 a 15.814 denúncies. Això també es deu gràcies a la presència de més efectius de la Guàrdia Urbana, que arriba al màxim històric amb més de 3.400 agents.

Pla de Convivència

En aquest sentit, en el marc del Pla Endreça també es posa en marxa el Pla de convivència per prevenir actituds incíviques, adequar els recursos de la Guàrdia Urbana en aquest àmbit i desplegar un pla específic de convivència en l'oci nocturn. En aquest marc, es revisarà l'Ordenança de convivència i s'actualitzaran el procés sancionador i els imports econòmics de les multes.

Entre altres mesures, la Guàrdia Urbana i els serveis de neteja i residus identificaran les conductes que han generat més demandes del servei per reconduir-les. S'establiran estratègies per redreçar les conductes i activitats no permeses a l'espai públic, no respectar les normes de circulació o la gestió incorrecta dels residus comercials. I també s'analitzarà l'impacte de les activitats privades a l'espai públic.