Barcelona vol guanyar 22,3 hectàrees de verd urbà aquest mandat amb una setantena d'actuacions

L'Ajuntament de Barcelona impulsa un pla per, entre altres objectius, guanyar 22,3 hectàrees d'espais verds mitjançant actuacions en una setantena espais que es faran aquest mandat. El full de ruta ha estat batejat com Programa d'Espais de Proximitat i Interiors (PEPI), compta amb un pressupost de 150 milions d'euros, i preveu fins a 357 actuacions en total. Pel que fa a espais verds, preveu actuacions en 71 espais, a més de la remodelació de 60 parets mitgeres, la implementació de 216 espais d'ombra i 10 cobertes verdes en edificis d'escoles bressol municipals.

Es tracta d'una de les potes del Pla Clima, la principal estratègia de transformació de la ciutat per abordar les causes i les conseqüències del canvi climàtic en la vida de les persones i la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat aquest dimecres que el PEPI vol reaprofitar "espais oblidats" de la ciutat, com ara mitgeres, solars, places o interiors d'illa, per posar-los al servei de "l'urbanisme climàtic".

De totes aquestes actuacions, destaquen aquelles que preveu generar 22,3 hectàrees d'espais verds. Són exemple d'aquests espais els interiors d'illa, espais entre blocs, espais no urbanitzats, places, patis, cantonades, mitgeres, cobertes, solars no urbanitzats i àmbits a l'espera de transformació sense usos veïnals. Les intervencions consistiran a fer millores i arranjaments, permeabilitzar el terreny per guanyar-hi verd.

Render de com quedaria un espai de l'Eixample després de les intervencions. — Ajuntament de Barcelona

Deu nous interiors d'illa i espais d'ombra

D'aquesta setantena d'actuacions incloses en el full de ruta, 18 tenen a veure amb interiors d'illa. Se'n faran 10 de nous, dels quals només n'hi ha tres de concretats ara com ara: l'Illa Danubi (les Corts), Estoril 34 (Horta-Guinardó) i Illa Colorantes (Sant Andreu). Els 8 restants no seran nous, sinó que seran millores en interiors d'illa existents. D'aquests, n'hi ha tres concretats: Jardins Beatriu de Provença, Jardins Clotilde Cerdà, Jardins Emma de Barcelona (tots tres a l'Eixample).

Durant la campanya de les municipals, Collboni va proposar recuperar una trentena d'interiors d'illa a l'Eixample fins al 2030. L'alcalde ha justificat que els objectius "no només es mantenen" sinó que s'amplia el pla, ja que s'incorporen també interiors d'illa "fora de l'Eixample". Defensa que mai s'hauria d'haver aturat la idea original de Cerdà de recuperar verd urbà a partir dels interiors d'lla, però ha admès que hi ha certa "dificultat urbanística".

El pla també preveu la creació de 216 espais d'ombra i la remodelació de 60 mitgeres i 10 cobertes a la ciutat. El consistori considera "una necessitat" la creació d'ombres a la ciutat davant "l'increment de les temperatures". És per això, que es prioritzarà plantar arbres en aquells espais on sigui possible, i complementar-ho amb tendals en aquelles zones on l'arbrat no sigui viable.

Objectiu: 100 hectàrees

De cara a futur, el consistori preveu que el pla es pugui ampliar i arribar a unes 100 hectàrees arreu de la ciutat, que ja estan identificades. Són les hectàrees de sòl qualificat de verd pendent d'urbanitzar i adequar. D'aquest centenar d'hectàrees, el 65% són de titularitat pública, mentre que el 35% restant estan en mans privades. Des de l'ajuntament asseguren estar "negociant" per també poder actuar en aquests espais.

La crítica dels comuns

L'alcalde de Barcelona ha negat que les actuacions previstes siguin una "esmena a la totalitat" a la gestió urbanística de l'exalcaldesa Ada Colau. "Senzillament, entrem en una nova etapa, una nova forma de fer", ha dit puntualitzant que el programa presentat "escala" la transformació urbana amb l'objectiu de fer una "contribució decisiva" en la lluita contra el canvi climàtic. El que es fa, ha afegit, és canviar la "mirada" sobre com transformar la ciutat des del punt de vista urbanístic.

En aquest sentit, la portaveu de BComú, Janet Sanz, creu que el pla és en realitat "una presa de pèl" i "una estratègia per frenar la transformació verda" que sosté que van impulsar els governs de Colau. Lamenta que prevengui guanyar "només" 22 hectàrees de verd en un mandat, "quan els comuns en vam sumar 90 en vuit anys". I ha criticat que el PEPI no inclogui la proposta electoral d'obrir 30 interiors d'illa.