BarcelonActua impulsa l'acolliment en famílies per integrar joves migrats: "Vaig tornar a néixer"

Ousman Umar és de Ghana i fa més de vint anys va empendre un viatge de més de 20.000 quilòmetres que el va portar a Barcelona, on el va acollir la Montse i l'Armando, la família que li va salvar la vida. Actualment és el president i fundador de NASCO Feeding Minds i NASCO Tech, dues ONG sense ànim de lucre que fomenten l'accés a la formació i informació de les persones que viuen a Ghana.

"Gràcies a la família que em va acollir, vaig tornar a néixer", explica Umar a l'acte L'experiència transformadora d'acollir, organitzat per la fundació BarcelonActua, impulsora del programa que proporciona l'acolliment de joves migrats d'entre 18 i 22 a Barcelona. L'entitat lluita contra la dramàtica situació residencial que pateixen tant sol·licitants d'asil, com migrats i joves extutelats que arriben a la ciutat. "Aquestes persones no només han de suportar la forta càrrega emocional que suposa deixar els seus països d'origen, afrontant les dureses del viatge migratori i vivint en solitud i aïllament social, sinó que, a més, sovint estan abocades a passar llargs períodes de temps al carrer", remarca la fundació.

Fa uns mesos, BarcelonActua va posar en marxa el programa Famílies BACacollida per fomentar la integració de joves migrats i refugiats sense llar a través de famílies d'acollida. Fins ara, més de 20 famílies han participat en el projecte, però en necessiten més per atendre totes les persones que quan arriben a Barcelona no tenen on anar. El període d'acollida és de 6 mesos.



BACstation

Paral·lelament, també han engegat el projecte BACstation, format per dos espais que acullen temporalment joves, algunes procedents de l'alberg de Fira de Barcelona, ​​d'altres equipaments o directament del carrer, que per la seva situació administrativa, procés migratori, esperes burocràtiques o manca de recursos públics, no tenen on anar. L'objectiu final d'aquestes persones és trobar una família d'acollida i emancipar-se. Laia Serrano, fundadora i directora de BarcelonActua, explica que a Barcelona viuen persones amb realitats molt diferents. "Tots podem fer alguna cosa per canviar la realitat de les persones nouvingudes", comenta Serrano.



L'acte organitzat per BarcelonActua també va comptar amb la participació de l'activista pels drets humans i refugiada afganesa, Nadia Ghulam, que quan va arribar a Barcelona va ser acollida per una família. "Vaig arribar amb una motxilla molt pesada i em van acollir igualment, ajudant-me a descobrir tot allò que podia aportar i aprendre", explica Ghulam. "El canvi vital que suposa per a una persona migrada saber que algú, gratuïtament, t'obre les portes de casa seva, no té preu", diu.

Acollir és com una bona pel·lícula, quan acaba penses: ja està?

Una de les famílies d'acollida del programa explica que el procés és molt més "planer i fàcil del que sembla". "Els nois estudien, fan la seva vida, són generosos i aporten tot allò que poden a casa. Acollir és com una bona pel·lícula, quan acaba penses: ja està?", conclou.