Buch acusa el Govern espanyol "d'anar a cegues" per no endurir les mesures

Dures crítiques amb la gestió del Govern espanyol de la crisi del coronavirus per part de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch. La portaveu de la Generalitat ha recordat que el 90% dels EPIs (Equips de Prevenció Individual), així com els respiradors i els test de detecció ràpida, han arribat a partir de comandes de la Generalitat, mentre que només un 10% provenen del Govern espanyol. En aquest sentit, Budó ha qualificat de "desastre" la compra centralitzada. "La compra centralitzada per part de l’Estat espanyol no ha funcionat ni funcionarà", ha etzibat. Després de presentar les mesures contra la violència masclista i familiar durant el confinament, Buch ha acusat l'Executiu estatal "d'anar a cegues" davant de les declaracions que en les quals asseguren que "desconeixen els efectes" que suposaria el confinament total de la Conca d'Òdena, que ja comptabilitza 43 morts, convertint-se en el territori amb l'índex de mortalitat més alt de l'Estat, superant el de la Llombardia.



"Si desconeixen l’efectivitat és evident que van a cegues", ha reiterat el conseller, qui ha especificat que no ha rebut cap resposta per escrit del Govern espanyol en la qual denegui el confinament en fase 2 de la Conca d'Òdena proposat aquest dimecres per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior. És per això que, de moment, el duran a terme. Tot i això ha avançat que, si l'Estat els ho acaba negant oficialment, el Procicat "replantejarà propostes" i "buscarà altres solucions".

En aquest sentit, Budó ha insistit que "qui millor coneix la situació de la Conca d'Òdena és el Govern de Catalunya" i ha defensat que aquesta resolució s'ha dut a terme tenint en compte "tots els elements que fan referència en l'àmbit de salut i de protecció sanitària. "Necessitem que el Goven espanyol faci cas als epidemiòlegs i experts del país", ha reiterat.

672 morts per coronavirus a Catalunya

D'altra banda, la consellera de Salut ha actualitzat la xifra d'afectats pel coronavirus. Mentre hi ha 1.021 afectats en estat crític a Catalunya, ha dividit els 672 morts per aquesta malaltia per regió sanitària: Catalunya Central (71), Lleida i Pirineus (20), Girona (37), Tarragona(8), Terres de l’Ebre (1) i Barcelona (535). Els informes del Govern sobre la pandèmia de coronavirus indiquen que a Catalunya es produeixen 6,9 morts per cada 100.000 habitants, una xifra que a l'Estat puja a 7,4 defuncions per 100.000 habitants, segons ha recollit l'ACN.

Vergés ha informat que hi ha 1.406 llits a disposició de les UCI (Unitat de Cures Intensives), dels quals 1.016 estan ocupats per persones amb coronavirus, de les que 863 necessiten ventilació mecanica invasiva. Respecte a la incorporació de nou personal, ha detallat que a Metro nord han incorporat 18 estudiants de sisè curs de medicina, 11 graduats del MIR sense plaça, així com 15 infermeres de quart curs.



"Estem activats per fer arribar tot el material sanitari que requereixen els nostres centres sanitaris"

A preguntes a Públic, Vergés ha assegurat que des del Departament de Salut "estem activats per fer arribar tot el material sanitari que requereixen els nostres centres sanitaris" i sobre els mercats on aconseguir els recursos, Vergés ha estat taxativa afirmant que "aprofitem totes les oportunitats que tenim a l'abast" tant a l'exterior com "mitjançant la indústria catalana que està treballant per produir tot allò necessari per fer front a l'emergència sanitària".



Sobre el lot inicial de 9.000 test ràpids de la Xina defectuosos que aquest dimecres el director del Centre de Coordinació de Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut que han arribat de l'encàrrec gestionat des del Govern espanyol, Vergés ha assegurat que "espera" que no arribin a Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que aquest dijous han arribat

500.000 mascaretes quirurgiques, 280.000 mascaretes FFP2 i FFP3 (amb més protecció) i 20.000 bates a través de la comanda gestionada per la Generalitat.



Budó reclama el retorn de les competències

"Necessitem que es tornin a recuperar el 100% de les competències"

Davant la diferència en l'efectivitat de les compres de material de prevenció fetes per la Generalitat i per l'Estat, Budó ha demanat que a Catalunya i als altres territoris comprar el material en els circuits que ja tenen establerts. "Hauríem guanyat un temps preciós que ara no tenim", ha lamentat. "Necessitem que es tornin a recuperar el 100% de les competències. Ho diuen la resta de les comunitats autònomes", ha reclamat. A més, ha detallat que persones privades de llibertat de diversos centres penitenciaris de Catalunya s'han manufacturat 32.000 uniformes sanitaris per abastir els hospitals.



Així mateix, ha anunciat noves ajudes per les entitats esportives afectades per la davallada econòmica provocada pel coronavirus. En aquest sentit, ha explicat que des de la Secretaria General de l'Esport es fomentarà la liquiditat a través d'una línia de finançament a través de la qual l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis avalen el 80% dels préstecs des de les financeres, el qual té una durada de fins a quatre anys i el primer any de carència.

Així mateix, una partida de 10 milions d'euros estarà destinada a aquelles entitats que no tinguin accés a un crèdit. D'aquesta manera, el Consell Català de l'esport finançarà aquestes iniciatives amb préstecs de fins a 300.000 euros amb un termini màxim de cinc anys i amb el primer any de carència. D'altra banda, les subvencions vigents pendents de l'aprovació dels pressupostos de 2020 es donaran sense esperar l'aprovació dels comptes catalans.



També ha recordat que la Generalitat garanteix el 100% del finançament dels serveis socials i dels centres tancats per l'emergència sanitària. A més, ha especificat que el Departament de Treball ha aprovat una resolució que incorpora mesures excepcionals de reorganització de recursos humans en els centres assistencials, siguin públics o privats.



Reforç de l'atenció de violències masclistes i familiars

"El confinament en cap cas vol dir impunitat"

El conseller d'Interior ha anunciat les noves mesures de per evitar la violència masclista i familiar, una situació que es pot agreujar tenint en compte que els agressors podrien aprofitar l'aïllament de la víctima per exercir més violència sobre ella. Davant d'això, la sergent Montserat Escudé ha advertit als agressors que l'engranatge judicial i policial "no s'atura" i que "el confinament en cap cas vol dir impunitat". Ha asseverat que la violència també la pateixen menors, persones grans i persones amb discapacitat, i per això preparen una operativa nova de cara als grups d'atenció a la víctima perquè qualsevol situació de violència tingui una resposta "ràpida i eficaç".



Escudé ha traslladat que estan fent un seguiment a les persones que han denunciat però també a les víctimes potèncials de violència de gènere i familiar. Posant èmfasi en que la prevenció és el millor aturador, ha demanat al veinatge i a les famílies que no perdin el contacte amb persones que puguin patir violència, ja que els agressos utilitzen l'aïllament com a arma. En aquest sentit, si els veïns detecten situacions d'aquest tipus, ha puntualitzat que el 112 es pot utilitzar en casos d'emergència, en cas de dubte es pot contactar amb l'Institut Català de la Dona (900900120) o amb Mossos d'Esquadra mossos.atenciovictimes@gencat.cat