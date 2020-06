Buch promet l'expulsió "immediata" dels Mossos de l'agressió racista del Bages quan en tingui "noms i cognoms"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que quan tinguin constància dels "noms i cognoms" dels agents que van protagonitzar l'agressió racista a San Feliu Sasserra (Bages) n'exigirà l'expulsió "immediata" del cos de Mossos d'Esquadra. Durant la sessió de control al Govern al Parlament, Buch ha afirmat que aquesta expulsió afectarà tant els autors de l'agressió com els qui la van encobrir. "Ni un bri de confiança amb el racisme i la xenofòbia. La meva trajectòria a l'administració ho avala", ha afirmat.



El conseller ha defensat que va actuar quatre hores després d'escoltar l'àudio de l'agressió per primera vegada i diu que no permetrà que es "malmeti" del nom del cos policial, però ha admès que cal esperar a veure com avança la investigació judicial per determinar la implicació de cada agent en l'agressió i prendre més mesures.



Buch ha defensat que Interior no tenia coneixement de l'agressió racista del Bages perquè era una investigació del jutjat de Manresa i que l'han coneguda quan han pogut escoltar l'àudio de l'agressió. El titular d'Interior ha estat contundent en dir que el cas el "repugnava", li feia sentir "vergonya" i que els fets eren "fatigosos" i "il·legals". Com a mesura preventiva, Buch ha explicat que s'ha tipificat a tots els agents de l'afer amb una falta "greu" i que se'ls ha retirat del servei al carrer. "Treballaran a les oficines fins que no tinguem els autors", ha explicat, en resposta a les inquisicions de la CUP i els Comuns sobre els fets.

Decisions "radicals i extremes"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha promès "les decisions més radicals i més extremes" si el jutge determina que els Mossos investigats per l'agressió racista són culpables. "Només faltaria, clar que sí", ha afegit en la sessió de control i en una resposta al president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa. Torra ha assenyalat que tant el conseller de l'Interior, Miquel Buch, com el cap dels Mossos i la portaveu del Govern ja han manifestat en nom del Govern el "rebuig radical" cap a aquestes actituds. I ha afegit que "qualsevol actitud racista al país ha de ser combatuda i per descomptat rebutjada de manera radical". En aquest context, ha recordat que fa un any es va impulsar la taula contra el racisme.



En el seu torn de paraula, Carrizosa ha demanat al president Torra quina valoració fa sobre els seus escrits del passat que ha qualificat de "racistes" en un moment que, segons ha dit, tots els polítics han de ser clars en condemnar el racisme. El president de la Generalitat ha obviat en la seva resposta aquesta referència als seus escrits i s'ha limitat a condemnar el racisme.