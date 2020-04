Budó: "L'Estat encara no ha posat ni un euro addicional per la Covid-19"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha criticat que el Govern espanyol no hagi creat cap partida extra per a les comunitats autònomes per pal·liar la crisi del coronavirus. Durant la roda de premsa per actualitzar la situació de la crisi sanitària i preguntada per aquest diari, Budó ha afirmat que els 14.000 milions que l'Estat ha enviat a Catalunya són un avançament de pagaments ja programats abans de l'arribada del coronavirus: "L'Estat no ha aportat ni un euro addicional per pal·liar els efectes de la Covid-19 a Catalunya". A més, la portaveu també ha criticat que l'Executiu espanyol no tingui cap pla preparat en aquesta línia.



Per altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha referit a la possibilitat d'aplicar un passaport immunitari, que limitaria la mobilitat en funció de si es disposa o no d'anticossos contra el coronavirus. Vergés ha assenyalat que aquesta mesura planteja dilemes ètics i que el Govern de la Generalitat ho està estudiant: "Està clar que necessitem mesures per controlar el màxim bé l'epidèmia, i les noves tecnologies ens ajudarà, però això no ha d'anar mai en contraposició amb un component ètic, de drets i llibertats".

Vergés ha evitat posicionar-se sobre aquesta qüestió i ha insistit que en aquests moments s'està duent a terme un debat respecte a aquesta eina a nivell europeu i entre tècnics: "El passaport immunitari està a debat aquí i a Europa, però ha de tenir un component ètic. Drets i llibertats. Hem de mirar fins a quin punt aquestes mesures es poden implementar per controlar l’epidèmia, no la societat".



En afegit, Budó ha tornat a demanar al Govern espanyol que apliqui mesures per pal·liar els efectes econòmics que es podrien derivar del confinament i la pandèmia, com ara l'aplicació d'una renda ciutadana, l'augment de la liquiditat especialment a les pimes, suspendre impostos com l'IRPF o la quota d'autònoms, fer una moratòria d'hipoteques o suspendre el pagament dels subministraments bàsics, entre d'altres.

Sobre el repartiment de mascaretes, Budó ha confirmat que el sistema informàtic per dispensar les receptes a les farmàcies ha caigut aquest dilluns a les 10.00 h, coincidint amb el primer dia de repartiment d'aquestes mesures de protecció a la ciutadania. Segons ha informat Budó, el Col·legi de Farmacèutics ja ha fet una primera intervenció que ha permès habilitar el sistema en alguns punts, i esperen una segona intervenció que hauria d'arreglar tota la plataforma. Del milió i mig de mascaretes que estaven a disposició avui, s'han repartit 173.000, 100.000 a primera hora.

El Govern inicia la producció de 170.000 proves PCR més

Durant la roda de premsa, Vergés també ha anunciat que aquesta setmana s'activarà l'anomenat programa Orfeu, desenvolupat conjuntament amb el Departament d'Empresa i Coneixement, en el marc del qual diversos laboratoris i empreses desenvoluparan 170.000 proves PCR més.



Pel que fa a l'estat dels hospitals, la consellera ha afirmat que els llits de les Unitats de Cures Intensives (UCI) es troben a un 70% de la seva capacitat actual. Vergés però, ha recordat que aquesta xifra es dona d'acord amb la capacitat actual de les UCI, triplicada durant les darreres setmanes per afrontar la crisi del coronavirus: "Molt lentament, anem disminuint l'ocupació de llits de la Covid-19 als nostres hospitals".

Vergés també s'ha referit a la compensació que el Govern té prevista aportar als hospitals privats un cop superada la crisi del coronavirus, que serà de 43.000 € per cada pacient ingressat a l'UCI: "Els costos reals d'una persona ingressada tant a l'UCI com a un llit d'hospitalització encara no els sabem, s'hauran d'analitzar", ha reconegut. Per aquest motiu, el Govern té previst dur a terme una auditoria "per fer les correccions necessàries", tant si algun dels centres privats percep més del que toca com si es fa curt en les compensacions.