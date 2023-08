El Canal d'Urgell repartirà l'aigua equitativament entre els regants en època de sequera

L'assemblea de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha aprovat aquest dijous per unanimitat la planificació de cara a la propera campanya. Contempla "un repartiment equitatiu" de l'aigua entre els regants quan hi hagi sequera, en comptes de prioritzar cultius, com s'ha fet enguany amb els fruiters.

El canal d'Urgell establirà així dotacions de reg per hectàrea a cada agricultor, en funció de les reserves disponibles. Així, el pagès cada mes sabrà l'aigua de què disposa i podrà decidir com planifica els seus cultius.

"Tothom es queda tranquil en el sentit que tothom té dret a l'aigua tingui el cultiu que tingui", ha apuntat el president de l'ens, Amadeu Ros. En cas de sequera, els agricultors "potser" hauran de deixar diversos camps sense plantar. "Si funciona bé tot serà més fàcil", apunta Ros.

Segons han detallat, la dotació de reg s'actualitzarà cada mes. La casa Canal també agafarà les dades de l'any més sec dels darrers 70 anys, que és aquest 2023, i d'altres valors per elaborar una previsió de l'aigua que preveuen tenir durant la campanya.

Els regants han acordat així no repetir l'estratègia d'enguany. Aquesta temporada s'ha optat per limitar el reg al canal Principal per salvar els fruiters a canvi de sacrificar els cultius de cereals i farratges, que ara estan en mans d'ajuts.

El tancament del canal Principal

La falta de reserves als embassaments d'Oliana i Rialb per la sequera van portar al tancament del canal Principal a finals d'abril, una mesura inèdita en els més de 160 anys de la infraestructura hidràulica. Ara els dos embassaments sumen 105,94 hectòmetres cúbics, el 21,7% de la seva capacitat.