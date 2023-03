Cancel·lada la Telecogresca per "motius econòmics"

A un mes de la seva celebració, l'Associació Cultural Telecogresca ha cancel·lat la 45a edició del festival universitàri per excel·lència de Catalunya "per motius econòmics i la forta competència que existeix actualment al sector de la música", han dit en un comunicat. Després de 45 anys sense interrupcions, aquest any serà el primer que el Parc del Fòrum no aculli l'event. L'import de l'entrada serà retornat als seus compradors de manera automàtica durant els pròxims dies.



Des de l'associació han explicat que ha estat "una mesura necessària per garantir la supervivència de l'associació i la continuïtat, tant del festival com dels altres esdeveniments que organitzen", els quals consoliden els 45 anys d'història de la Telecogresca, i en demanen la comprensió d'assistents i col·laboradors.

"Aquesta decisió ens porta a reinventar-nos", diu un portaveu de l'associació, "a tornar a començar amb l'objectiu de continuar sent la millor festa universitària de Catalunya. Som un grup d'estudiants que creiem fermament en el projecte, i en traspassar-lo de generació en generació molts anys més. Continuarem treballant dur per aconseguir que la Telecogresca continuï sent una cita imprescindible per a tots els universitaris".

L'organització ja havia confirmat alguns dels grups del cartell d'aquest any, com RVFV, Hens o DJ Alvama Ice. El festival havia de celebrar-se el proper 1 d'abril.