La candidatura de Puigdemont i Turull vol obrir una nova "etapa" a Junts després de Borràs

Junts afronta un nou capítol polític amb el lideratge de Carles Puigdemont i Jordi Turull com a candidats principals a la presidència i secretaria general, respectivament, en una proposta que busca marcar distància amb la direcció anterior. Aquest dissabte s'ha presentat l'equip complet, format per 29 membres de confiança de Puigdemont, reduint així la influència de Laura Borràs i el seu entorn. La llista incorpora Judith Toronjo com a secretària d'organització, Mònica Sales, Míriam Nogueras, Josep Rius i Antoni Castellà com a vicepresidents i 23 vocals.



El nou organigrama de Junts incorpora diverses figures de pes, com Teresa Pallarès en finances, i una llista de vocals amb representants destacats, incloent Salvador Vergés, Jeannine Abella, Jaume Giró, i altres exconsellers i diputats. A més, fitxatges més recents com Anna Navarro, Ennatu Domingo, Teresa Vallverdú (Demòcrates) i Jaume Casañas (Impulsem Penedès) també s'integren a l'equip.

En la roda de premsa de presentació de la candidatura, Jordi Turull ha defensat que "el partit inicia una etapa d'obertura a tota la societat" amb la incorporació de noves tradicions polítiques. També ha subratllat que 16 persones no havien estat a l'anterior direcció i que hi ha perfils "de tots els territoris".

El congrés de Calella suposa un canvi significatiu en l'equilibri intern de Junts. Laura Borràs, després de dos anys com a presidenta, deixarà pas a Puigdemont, i es preveu que passi a liderar la fundació FunDem. Amb ella, marxen altres dirigents afins com Aurora Madaula i David Torrents. En resposta a les crítiques de Borràs sobre "el costat fosc de la política", Turull ha rebutjat entrar en polèmica i ha dit que "hi ha hagut molta literatura" sobre la seva "batalla" amb l'expresidenta.

El termini per a presentar candidatures es tanca a les 5:30 de la matinada, i la votació telemàtica de la militància es durà a terme diumenge, entre les 8 i les 13 hores. Els resultats es proclamaran a les 13:30, posant punt final a una jornada clau per al futur del partit.