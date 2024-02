Capella i Puente acorden la posada en marxa de sis grups de treball per avançar en el traspàs de Rodalies

Primers passos significatius per avançar en el traspàs de diverses línies del servei de Rodalies a la Generalitat. La consellera de Territori, Ester Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, s'han reunit aquest dilluns a Barcelona i han acordat que en poc més de sis mesos estaran a punt els estatuts de la nova empresa que gestionarà el servei.

La companyia, Rodalies de Catalunya, serà mixta en estar participada per la Generalitat i el Govern de l'Estat. En la trobada de la comissió política del traspàs, que s'ha fet a la seu del Departament, també s'ha pactat la posada en marxa de sis grups de treball tècnics per avançar en el canvi de gestió.

Concretament, els grups de treball seran per al traspàs de l'operadora, dels serveis ferroviaris, d'infraestructures, d'assumptes econòmics i assumptes jurídico administratius. Sempre segons la versió dels dos polítics, els sis grups es constituiran durant aquest primer trimestre, és a dir, en les properes setmanes.

"El nostre compromís és començar aquesta nova etapa a Rodalies millorant la comunicació amb un millor tracte a l'usuari, alhora que treballem amb urgència per garantir la fiabilitat", ha afirmat Capella. "El Govern de Catalunya és capaç d'assumir totes les responsabilitats i atendre-les amb la professionalitat necessària", ha afegit.

Les dues parts també han acordat que durant aquest 2024 s'impulsaran els mecanismes per tal que l'Estat transfereixi a la Generalitat els recursos econòmics associats al dèficit d'explotació del servei de Rodalies de l'any passat. Així mateix, s'ha pactat que abans de finalitzar l'any estarà redactat l'estudi de les infraestructures que assumirà la Generalitat segons l'acord de traspàs: l'R1 al Maresme, l'R3 el Papiol-l'Hospitalet-Vic-Puigcerdà i lR2 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Aquest estudi també analitzarà i identificarà nous trams susceptibles de ser traspassats a la Generalitat.

La comissió política del traspàs de Rodalies està integrada per la consellera Capella, el secretari general del Departament de Territori, Joan Jaume, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol, i el Comissionat per al traspàs integral de Rodalies, Pere Macias, per part de la Generalitat. En representació de l'Estat, a més del ministre Puente, en formen part el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, la secretària general de Transport Terrestre, Marta Serrano, i el president de Renfe, Raül Blanco.