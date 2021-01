Carme Forcadell surt de Wad-Ras

El Departament de Justícia ha ratificat el tercer grau penitenciari per a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, després que el 14 de gener ja fos aprovat per la Junta de Tractament de la presó de Wad-Ras. A les portes del centre penitenciari ha estat acollida per una delegació d'Esquerra Republicana encapçalada per Oriol Junqueras, que aquest divendres també va iniciar el compliment en tercer grau de la sentència del Suprem, de la mateixa manera que la resta de presos polítics independentistes condemnats per aquest alt tribunal.



Un cop al carrer, Carme Forcadell s'ha adreçat als mitjans per demanar que el 14 de febrer "cap vot independentista es quedi a casa". "Hem patit molt, ha estat un any molt llarg de patiment, però penseu que ara ja estem a dalt de tot, ja comencem a notar la fi d'aquest patiment", ha afirmat. "Continueu-vos cuidant, us necessitem a tots, tots sou necessaris per fer aquest país, per construir aquest país millor, més gran, feminista, republicà", ha conclòs.



El Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals ja va ratificar dijous el tercer grau per als altres presos de l'1-O, que van sortir de Lledoners i Puig de les Basses divendres, però en el cas de Forcadell la decisió s'ha retardat fins aquest dissabte. La fiscalia pot recórrer davant del jutjat de vigilància penitenciària i l'última paraula la tindrà el Suprem.

El mòdul de la presó de Wad-Ras on està Forcadell estava confinat per un brot de covid-19, però l'expresidenta del Parlament ha pogut sortir aquest mateix dissabte perquè s'ha aixecat el confinament després que les proves PCR que s'han fet al mòdul hagin donat negatiu. Forcadell no ha estat positiva en cap moment.



Si el Suprem no revoca la mesura, amb el tercer grau, Forcadell podrà sortir de la presó cada dia per a activitats laborals o de voluntariat, però hi haurà d'anar a dormir de dilluns a dijous, amb un temps mínim de pernoctació de 8 hores. Podrà dormir a casa seva de divendres a diumenge ja que els caps de setmana són equivalents a un permís en aquest règim. També disposarà de 48 dies l'any de permís, amb un màxim de set dies consecutius. A més, tot i estar subjecta a una pena de privació de llibertat, conserva el dret de manifestació i participació política.



Segons ha informat el Departament de Justícia en un comunicat, la resolució té en compte que, des de l'anterior proposta de tercer grau, Forcadell ha complert mig any més de condemna i que, d'aquesta manera, ja ha superat la quarta part de la pena i fa aproximadament tres anys que és a la presó.