El cas "Kitchen" reactiva el "fantasma de Bárcenas" i impacta sobre el PP de Casado

"El fantasma de Bárcenas sempre torna", d'aquesta escadussera manera resumeix per Público un diputat popular el sumari de l'operació Kitchen, una presumpta trama delictiva que va tenir lloc durant els anys 2012 i 2013 en el si del Govern de Mariano Rajoy. Aquesta trama va consistir en espiar l'extresorer de l'PP per intentar esbrinar si amagava informació que pogués comprometre a l'aleshores president de l'Executiu o a alguns ministres o estrets col·laboradors. El jutge Manuel García-Castelló ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari després que la Fiscalia Anticorrupció hagi demanat la imputació dels exministres Jorge Fernández Díaz i María Dolores de Cospedal, així com la del marit d'aquesta, Ignacio López del Ferro.

L'actual líder de PP, Pablo Casado, ha intentat immediatament desvincular-se de l'afer al·legant que són "investigacions judicials que vénen de temps passats" quan ell només era un "diputat per Àvila" que "no tenia responsabilitat en el partit". A més, el màxim dirigent dels populars ha insistit que cap de les persones assenyalades per la Fiscalia ostenta actualment responsabilitats polítiques en la formació que presideix. "No tinc més a dir, estem en un estat de dret en el qual la justícia és independent", ha tancat.

No obstant això, aquest assumpte està lluny d'estar tancat per a la resta de formacions polítiques representades a l'hemicicle. Per a la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, es tracta d'un afer d'"extrema gravetat" en què la direcció del PP actual ha de "retre comptes". Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha assenyalat que aquestes revelacions "donen per il·legalitzar el PP". És més, ERC, Junts, PNB, Bildu, Més País-Equo, Compromís, BNG i CUP ja han iniciat converses per demanar al Congrés una comissió d'investigació i confien que el PSOE i Unides Podem també li donin suport.

Una veu de la direcció popular assegura a Público que "està clar" que "encara la corrupció ens és un llast" perquè "només cal seguir la sessió d'aquest dimarts" al Congrés "per adonar-se". En aquest primer ple de setembre s'ha debatut una Proposició de Llei del PP per modificar l'Estatut Orgànic del ministeri fiscal i canviar la forma d'elegir el fiscal general. "Fins i tot Vox i Ciutadans ho han tret a la llum", lamenta.

Al PP temen que la marca "es pugui veure malmesa"

Encara que Casado ha negat que el PP pugui veure malmesa la seva marca per aquesta causa i l'ha comparat amb el PSOE i la sentència dels ERO, la veritat és que en privat diversos càrrecs populars es mostren inquiets, especialment pel que fa a l'expresident Mariano Rajoy, que ja va ser desallotjat prematurament de la Moncloa mitjançant una moció de censura impulsada per Pedro Sánchez després de conèixer-se la sentència de el cas Gürtel.

Els missatges de l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, imputat en el cas Kitchen per l'espionatge a Bárcenas, han estat claus per a la investigació. En ells ha advertit que si ell era citat a declarar, "probablement" també ho seria MR ", en referència a Mariano Rajoy.

Martínez es va dirigir directament a Rajoy el 24 de març de 2019, després de ser exclòs de les llistes electorals, per retreure-li allò que ell veia com una injustícia i li va sol·licitar que no el "deixessin tirat" apel·lant a la "lleialtat i compromís" demostrat, tot i que no consta que obtingués cap resposta. "No crec que Rajoy sabés res", afirma una veu amb llarga trajectòria al PP. "El ministre i Paco -en referència a Fernández Díaz i a Martínez- sí. Cospedal ni idea, però si ho va saber va ser com a secretària general, no com a ministra".

El suport de Cospedal, clau en la victòria de Casado

Cospedal va anunciar la seva dimissió del Comitè Executiu del PP a principis de novembre de 2018 i, dies més tard, va renunciar també al seu escó al Congrés. El motiu van ser els àudios que revelaven que l'exsecretària general del PP i el seu marit van encarregar a l'aleshores comissari José Manuel Villarejo -avui jubilat i a la presó- que espiés Javier Arenas, un dels principals rivals que tenia la llavors secretària general dins el partit i també a el germà d'Alfredo Pérez Rubalcaba, per considerar-lo "el punt feble" a utilitzar contra el llavors ministre de l'Interior socialista.

Tot just uns mesos abans, Cospedal es disputava amb Casado el lideratge del partit. No obstant això, no va aconseguir passar el tall de la primera ronda -en la qual es va imposar l'exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría- a l'obtenir un 26 per cent dels suports. Malgrat tot, el seu suport a Casado va ser clau perquè els compromissaris que s'havien decantat per ella s'unissin entorn de la figura de l'actual president del PP.

Com a agraïment al seu suport a les primàries, Casado va situar a persones afins a l'exsecretària general en càrrecs de rellevància al PP. Va ser el cas de l'actual portaveu del PP a l'Eurocambra, Dolors Montserrat, que inicialment va ocupar aquesta posició al Congrés i va fer tàndem al Senat amb Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policia entre els anys 2012 i 2016, a qui també es va vincular amb l'Operació Kitchen, tot i que ell sempre va negar haver participat o tenir coneixement de la utilització de fons reservats. Al juliol de 2019 Casado va nomenar a Javier Maroto com a substitut de Cosidó.

El líder del PP tampoc va integrar en cap llista electoral a Jorge Fernández Díaz, tal com aquest havia sol·licitat en un intent de conservar la seva condició d'aforat, de cara a les eleccions del 26 de maig, tot i que el líder del PP el va mantenir en l'Executiva del partit , tal com va revelar Público, com a secretari d'Interior i Llibertats.