El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha afirmat que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha certificat que els exconsellers Meritxell Budó i Damià Calvet i l'aleshores cap de gabinet Ivan Monforte també van ser espiats amb Pegasus. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Puigneró ha dit que no se sap exactament quan van ser infectats els seus telèfons, però sí que va passar abans del juliol del 2020. La confirmació significa que el nombre d'espiats supera segur els 65 revelats per Citizen Lab.

El vicepresident ha explicat que quan es va saber el cas del president del Parlament, Roger Torrent, van demanar a l'Agència de Ciberseguretat que analitzés els telèfons d'alts càrrecs del Govern. De les 11 persones voluntàries, s'ha detectat Pegasus en tres casos. En un primer moment no es va detectar rastre de Pegasus perquè "no es coneixia bé el vector d'atac" d'aquest programa. No va ser fins un any després, quan es tenia més informació sobre com opera Pegasus, que l'Agència de Ciberseguretat ha pogut confirmar que els mòbils de Budó, Calvet i llavors cap de gabinet de Puigneró, Ivan Monforte, van ser infectats.

El vicepresident també ha explicat que els consellers de l'actual Govern i alguns dels alts càrrecs porten al seu mòbil un software especial que "minimitza" el risc de ciberatacs. I ha avançat que l'Agència està bastint un servei específic per analitzar "amb més precisió" els atacs. Amb tot, s'ha mostrat convençut que sortiran més casos.

No n'hi ha prou amb la dimissió de la directora del CNI

Puigneró ha volgut deixar clar que no n'hi hauria prou amb la directora del CNI, Paz Esteban, i ha reclamat una investigació "en tota regla" no només a nivell espanyol sinó també internacional. Només així, ha dit, hi podria haver confiança en les informacions de la Moncloa que apunten a atacs contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Si no fan res, aquesta democràcia defectuosa passarà a ser putrefacte. Pel bé de la seva democràcia, farien bé en arribar fins al final i fins a les últimes conseqüències", ha avisat. Pel que fa a la comissió de secrets oficials del Congrés que es reuneix demà dijous, Puigneró entén que la informació que s'hi doni estarà a disposició dels grups polítics i no només dels representants que assisteixin a la comissió. "Si no quin sentit tindria una comissió en què la informació només se la pugui quedar una persona?", ha preguntat.