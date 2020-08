La Casa Reial confirma que Joan Carles I està als Emirats Àrabs des que va fugir de l'Estat

La Casa Reial ha confirmat aquest dilluns que Joan Carles I es troba als Emirats Àrabs Units, on té previst fixar la seva residència. El comunicat, molt escuet, afirma que l'anterior cap de l'Estat es troba a Abu Dhabi des del mateix dia en què es va anunciar la seva marxa d'Espanya, el passat 3 d'agost. La Casa Reial ha trigat dues setmanes en fer públic el parador del rei emèrit i el Govern espanyol ha afirmat desconèixer-lo.

En un breu comunicat, la Zarzuela assenyala que Joan Carles I ha indicat a Felip VI que comuniqui que el passat dia 3 es va traslladar a la Unió dels Emirats Àrabs, on roman en l'actualitat. Des de fa uns dies es considerava la possibilitat que el monarca es trobés al país del Golf degut a una fotografia feta pública pel diari Nius el passat 8 d'agost. No obstant això, no hi havia hagut cap confirmació oficial sobre el seu parador.



Joan Carles I estava en parador desconegut després de la seva decisió de fugir del país davant la repercussió publica d'"uns certs esdeveniments passats" de la seva vida privada i per a facilitar al seu fill, Felip VI, "la tranquil·litat i l'assossec que requereix l'exercici de les seves funcions", tal com va afirmar en un comunicat. La realitat és que el monarca va abandonar l'Estat espanyol després de les creixents informacions sobre possible corrupció durant el seu mandat i després de deixar el càrrec.

País sense tractat d'extradició amb Suïssa

Òmnium Cultural, que en saber de la marxa del rei emèrit va demanar mesures cautelars al Tribunal Suprem -desestimades-, ha lamentat la tardança de l'anunci i que el rei es trobi "en un país antidemocràtic que no compta amb tractat d'extradició amb Suïssa". Segons l'entitat, això "confirma que el rei emèrit espanyol no té cap intenció de retre comptes davant la justícia d'aquest país", on té en marxa diverses investigacions. Per tot plegat, Òmnium reclama "que s'admeti a tràmit la querella criminal" contra el monarca al Suprem i s'activin els mecanismes internacionals per tal que reti comptes davant la justícia.

Sense despenanlització de les "injúries a la corona"

Per la seva banda, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha rebutjat aquest dilluns despenalitzar el delicte d'injúries a la Corona, tal com demanen partits com ERC o Unides Podem. "Les altes institucions de l'Estat han d'estar protegides i les ofenses que les debiliten no són bones", ha assegurat Campo, que ha dit que "quan estem protegint la Corona, estem protegint l'Estat, perquè és el model constitucional que ens vam donar". "No és la línia en la qual jo instaria a una modificació del Codi Penal", ha afirmat, sobre les propostes per acabar amb aquest delicte. Campo també ha tret importància al fet que el destí de Joan Carles I encara no s'hagués fet públic -aquest matí- i ha defensat el seu dret a la presumpció d'innocència.



En una entrevista a la Cadena SER, el ministre ha afirmat que el rei emèrit no fuig de l'acció de la justícia perquè no té cap causa oberta, tal com ja manifestar la vicepresidenta del Govern espanyol Carmen Calvo. També en línia amb la posició oficial de Moncloa, Campo ha separat el que és la "monarquia en l'àmbit constitucional" i la "conducta puntual d'algú que va ser cap d'Estat". Segons Campo, el que és important és que la monarquia està fent passos cap a la "confiança en la institució", i el destí de Joan Carles I té una "importància relativa". "És una decisió que ha pres la Casa Reial, no l'ha pres amb el Govern", ha assegurat.