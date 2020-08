El futur de la monarquia a debat entre líders republicans de Catalunya, Balears, Andalusia i Galicia

Dirigents republicans de Catalunya, Pere Aragonès; Andalusia, Teresa Rodríguez; Balears, Neus Truyol, i Galicia, Ana Pontón, han compartit xerrada telemàtica sobre el futur de la monarquia espanyola després de la fugida de Joan Carles I.



El col·loqui ha tingut lloc després que el Ministeri Fiscal hagués arxivat aquesta setmana una denúncia de l'Associació Concòrdia Real Espanyola contra Aragonès, Rodríguez i Pontón per suposades injuries a la Corona. La Fiscalia va entendre que les declaracions eren pròpies de l'activitat política i que per tant s'emmarquen dins de la llibertat d'expressió.

Neus Truyol, Pere Aragonès i Teresa Rodríguez durant el col·loqui telemàtic sobre la monarquia

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pere Aragonès, ha assenyalat que l'arxiu de les diligències judicials és casual, perquè la institució monàrquica es troba en aquest moment en "una situació molt vulnerable", però que tots els participants en el col·loqui, així com les institucions que representen es troben actualment "en el punt de mira de la monarquia corrupta" i que, en les últimes setmanes "denunciar la realitat, la inviolabilitat i la impunitat dels negocis tèrbols de Joan Carles de Borbó s'ha convertit en la diana de l'extrema dreta".

Aragonès ha afirmat que l'objectiu de la denúncia contra ells era "acabar amb la llibertat d'expressió" i especialment amb la d'aquelles persones, entitats i col·lectius que tracten d'explicar al món la realitat de les activitats d'una monarquia corrupta.



"Si Joan Carles I ha pogut fugir ha estat en complicitat amb l'actual cap de l'Estat", ha denunciat.

El dret d'autodeterminació i els "cadenats de la transició"

Ara es tracta, segons el dirigent d'ERC, de posar sobre la taula "l'agenda republicana, la despenalització de les injúries a la Corona" i, al mateix temps, "obrir un debat sobre el dret a l'autodeterminació".



Teresa Rodríguez ha coincidit en la necessitat de modificar immediatament el Codi Penal per poder despenalitzar el delicte d'injúries a la Corona, però ha insistit en una idea: "obrir els cadenats de la transició" per obrir un debat sobre el model d'Estat i perquè "els pobles puguin decidir lliurement quina relació volen tenir entre si".



"La monarquia és el tap" d'aquest debat, ha afirmat la dirigent d'Adelante Andalucía, que ha remarcat que es tracta d'una qüestió bàsica i democràtica que sistemàticament ha estat bloquejada pel PP i el PSOE.



Teresa Rodríguez ha posat també l'accent en la necessitat d'un plebiscit públic. "És necessari un referèndum obert a tota la ciutadania" ha dit, però en aquest sentit ha expressat la preocupació per la bretxa que al seu entendre existeix "entre l'opinió pública i la publicada, és a dir, entre la imatge que es publica sobre la figura del monarca pels mitjans de comunicació i l'opinió que s'escolta al carrer i en els mitjans internacionals".



La líder andalusa ha recordat que els membres d'Unides Podemos (UP) que formen part del Govern espanyol no van ser informats de la fugida de l'emèrit. Ha recordat les seves crítiques ben clares a la decisió de participar en el Govern de coalició amb el PSOE, però ha valorat com a "coherent" la posició d'UP en defensa de la República i ha declarat que veu "necessària una aliança entre forces republicanes al Congrés" dels Diputats. El PSOE, segons ella, es troba "inamovible" i "xoca amb les seves base socials i els seus militants" de conviccions republicanes.

La impunitat de la monarquia és la del franquisme

Ana Pontón també ha assenyalat la necessitat de reconèixer el dret dels diferents pobles a decidir el seu futur en llibertat, i sobre la denúncia, ha dit que el rellevant no és l'arxiu de les diligències, sino que "existeixi a Espanya un règim capaç de processar a una persona per exercir el seu dret a criticar a una institució".



"No deixa de resultar cridaner que no haguem tingut coneixement oficial [de l'arxivament de diligències], només filtracions a través dels mitjans de comunicació", ha afegit.

Per a la coordinadora del Bloque Nacionalista Galego (BNG) cal una reflexió general i profunda sobre el futur de la monarquia: "És una institució anacrònica i antidemocràtica a més d'un residu del franquisme". Pontón ha manifestat que "la impunitat de la monarquia és la impunitat del franquisme" i que, arribats al punt de corrupció acumulada per part de la família reial, "és un atac al sistema democràtic".



La institució monàrquica té un autèntic interès per l'opacitat en lloc de per la transparència, ha explicat. "Cal trencar aquest mur. Hi ha molts pous negres i és hora de reconèixer la plurinacionalitat d'Espanya", ha afegit. "La monarquia és incompatible amb la democràcia", ha conclòs, Pontón.

Defensa d'un model alternatiu

Teixir vincles de solidaritat per fer front a totes les amenaces a la llibertat d'expressió. Aquesta és la proposta que ha llançat Neus Truyol, de MÉS per Mallorca. "Considerem que la llibertat d'expressió és un dret fonamental, el continuarem defensant i reivindicant", ha explicat en el seu torn de paraula la mallorquina. "Defensem un model alternatiu" en el qual la cada poble pugui dur a terme el seu propi procés constituent i pugui mantenir les relacions que desitgi amb els de la resta de l'Estat i de l'àrea de la mediterrània.



Truyol també ha insistit en la idea segons la qual la denúncia de la dreta contra les persones que han participat en el col·loqui no és gratuïta: "Les denúncies no són casualitat. Les nostres quatre organitzacions defensen els principis republicans".



Per a Truyol, "exercir les diferents opinions sobre aquesta institució anacrònica és fonamental sempre però especialment ara que s'estan coneixent els evidents casos de corrupció." Que membres de la casa reial hagin de sortir del país sense donar cap mena d'explicació és símptoma, segons ha dit, de falta de qualitat democràtica. Per a Truyol, arribats a aquest punt només existeix una possible via amb la família de Felip VI: "La solució és l'abdicació col·lectiva de tota la casa reial".

Pere Aragonès ha tancat el col·loqui recordant que després del Referèndum de l'1 d'Octubre a Catalunya, qui va sortir a defensar i avalar la dinàmica repressiva va ser Felip VI a través del seu discurs del 3-O. El propi monarca va unir llavors l'objectiu d'aquesta repressió al seu propi destí, ha assenyalat.



El dirigent d'ERC ha parafrasejat la líder d'Adelante Andalucía remarcant que "tots els cadenats limiten la capacitat i la llibertat dels nostres respectius pobles", ha afirmat que és el moment de la "coherència" , per reclamar responsabilitat als còmplices de la fugat de l'excap de l'Estat, i de la fraternitat entre forces republicanes com les representades en el col·loqui.



Pel que fa referència al seu partit, Aragonès ha dit que "la millor aportació" que poden fer és "avançar en el procés republicà català".