Casasses: "A la meva edat, em sento com un nen que el deixen seure a la taula dels grans"

Òmnium Cultural ha entregat el 52è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta, dramaturg i assatgista Enric Casasses (Barcelona, 1951) en un acte al Palau de la Música, en absència del president de l'entitat, Jordi Cuixart, empresonat a Lledoners i que des de fa tres anys no hi pot ser present. L'acte ha començat, precisament, amb un vídeo on es recollia el moment en què Cuixart li va anunciar a Casasses que era el destinatari del premi, via trucada telèfonica. El poeta, a casa seva i acompanyat del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, va reaccionar amb sorpresa a la notícia. Cuixart va reconèixer estar "molt emprenyat" per no poder-li fer l'anunci en persona i va assenyalar el valor de "més enllà la poesia que s'escriu, la que es recita, la que es comparteix amb la paraula viva" i el rol que això té per la cultura.

El Premi li ha entregat el vicepresident, Marcel Mauri, que ha saludat les autoritats i en especial, el president inhabilitat, Quim Torra, que ha rebut un llarg aplaudiment. En el discurs d'entrega, Mauri ha fet èmfasi en què la cultura s'ha convertit en la situació actual "en l'últim reservori per evadir-nos", i que no deixa de ser "a qui devem tot el que som". "És l'ànima que fa bategar els Països Catalans, l'antídot contra la intolerància d'aquells que ens volen oblidats i anorreats", ha afirmat. El vicepresident ha criticat que la cultura catalana és, encara avui, "menystinguda per un estat impropi".



Mauri ha agraït al món cultural en general, i a Casasses en particular, que "en temps de dificultats, la cultura és llum", i ha denunciat el fet que, per tercer any consecutiu, no sigui Cuixart qui fa l'entrega del guardó.

En el moment de recollir el guardó, Casasses, per la seva banda, ha recordat que el primer que li va venir al cap quan li van anunciar el reconeixement va ser el seu pare, jurat del premi durant uns quants anys, entre els quals va ser reconeguda Mercè Rodoreda. El poeta ha volgut saludar Jordi Cuixart: "No cal dir res, ja ho sabem. Què fa aquell home tancat a la presó? No ho entenc", ha afirmat. Casasses ha dit, en el to informal que el caracteritza, que no tenia un discurs preparat per això, "una cosa grossa". "A la meva edat, em sento com un nen que el deixen seure a la taula dels grans", ha dit, amb mig somriure.

El poeta ha fet un recital dividit en diferents parts, algunes d'elles acompanyades de música, en la major part de textos del seu poemari El nus la flor (2018), reconegut amb el Premi de la Crítica Catalana de poesia 2018 i el Premi Lletra d'Or. Casasses ha parlat de la vida, la mort, el rol de les mares, la llibertat i d'altres temes universals en què ha imprès el seu segell personal.



L'escriptora Bel Olid ha llegit un text en què ha lloat l'obra del poeta, que "conrea la llengua fèrtil" i al qual "llegir-lo és plaer d'estar-s'hi molta estona, escoltar-lo és cerimònia i deixar-se portar". A més, ha subratllat que hagi obert les portes "al plaer d'escoltar" i que hagi "anat trencant tots els motlles i hagi creat escola". "Casasses és poesia de cada dia i de diumenge, igual que el pa. Gràcies per ser-hi", ha conclòs Olid.