Casol deixa Junts i estudia portar la seva denúncia per assetjament als tribunals

Després de ser expulsada del grup parlamentari de Junts per la denúncia arxivada per assetjament masclista, Cristina Casol està tramitant la seva baixa com a militant per "coherència". Així ho ha assegurat la diputada, ara no adscrita, en una entrevista al Més 324 de 3cat, on també ha explicat que està "valorant amb els seus advocats" portar la seva denúncia als tribunals.

"La llei d'igualtat espanyola diu que, quan una dona denuncia masclisme, no hi pot haver represàlies, i l'expulsió del grup és una represàlia", ha justificat Casol. En aquest sentit, ha assenyalat el president del grup parlamentari, Albert Batet, per "combatre la diferència ideològica amb un masclisme molt agressiu".

En el seu relat dels fets, Cristina Casol ha explicat que va redactar un informe per a l'Oficina d'Igualtat del Parlament amb 10 fets d'assetjament: "Escridassades en públic a l'hemicicle, menysteniment per la roba que duia, abús de poder, canvis absurds de comissions, aïllament...". Casol ha explicat que durant la legislatura, en contra del criteri de la majoria, ha "qüestionat" els Jocs d'Olímpic d'Hivern, el projecte del Hard Rock o els habitatges d'ús turístic".

Casol ha desitjat "més sort" a la també diputada i secretària segona de la Mesa, Aurora Madaula, en la seva denúncia per assetjament masclista. Aquest dijous també s'ha fet pública la baixa de Miquel Sàmper després del bloqueig a la Llei d'amnistia per part de Junts.