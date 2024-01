Madaula se suma a la diputada Cristina Casol i també denuncia el grup de Junts al Parlament per assetjament

Cada vegada hi ha més tensió en el grup parlamentari de Junts per Catalunya per les acusacions de masclisme per part de dues diputades. Segons ha avançat l'Ara, la denúncia de Cristina Casol contra Junts per presumpte assetjament davant l'Oficina d'Igualtat del Parlament se suma la que ha presentat formalment aquest dijous Aurora Madaula, que fa un parell de mesos ja va verbalitzar al ple de les dones haver patit "violència masclista" per part dels "companys" de la formació postconvergent.

Casol va posar la denúncia a l'Oficina d'Igualtat del Parlament al novembre, però dos mesos després, aquest òrgan va arxivar la causa per manca de proves.

Totes dues, afines a Laura Borràs, han manifestat haver estat víctimes de casos d'assetjament per raó de gènere al grup parlamentari. Madaula, que també és secretària segona de la Mesa, està de baixa mèdica després que la presidenta del Parlament, Anna Erra, la convidés a deixar el càrrec a la Mesa. Erra va argumentar que li va perdre la confiança després de les seva intervenció al Parlament el passat 24 de novembre.

En tots dos casos, la majoria de diputats del grup parlamentari de Junts han fet una carta demanant la dimissió tant de Madaula com de Casol. Tal com va avançar l'ACN, Casol mantindrà l'acta com a diputada no adscrita si Junts decideix expulsar-la del grup.



Erra vol revisar el protocol d'assetjament

Per la seva banda, i enmig d'una pugna entre les dues ànimes de la formació postconvergent, la presidenta del Parlament, Anna Erra, va plantejar suspendre el protocol d'assetjament de la cambra catalana en la reunió de la Mesa de dimarts passat, segons ha avançat Naciodigital.

Fonts de la Presidència del Parlament no volen fer cap comentari sobre aquesta qüestió i tampoc en fan valoració el PSC. En canvi, segons l'ACN, fonts d'ERC i la CUP expliquen que van rebutjar la proposta d'Erra. La Mesa va aprovar el protocol d'assetjament el desembre del 2021 quan Laura Borràs era presidenta de la cambra catalana.

A la reunió de la Mesa de dimarts passat, ERC va defensar que el protocol del Parlament no s'hauria d'aturar ni deixar en suspens. Tot i així, no va tancar la porta a fer modificacions si hi ha aspectes que es poden millorar. Però, per als republicans, en cap cas això ha d'implicar que es deixi sense efecte un protocol que ja està en marxa perquè això suposaria, segons diuen, debilitar una eina pròpia del Parlament per un cas concret d'un grup parlamentari.

Per la seva banda, el secretari tercer Carles Riera (CUP) s'hi va oposar rotundament en considerar que suposaria una situació d'indefensió per a possibles víctimes i una inacció del Parlament. Els anticapitalistes defensen que cal reforçar el protocol i la seva capacitat de prevenció, i en cap cas deixar-lo en suspens.