El català Marc Martínez Jordán optarà a l'Oscar al millor curt amb 'Mystic Tiger'

Les produccions audiovisuals catalanes continuen eixamplant fronteres i assolint noves fites arreu del món. El darrer motiu d'enhorabona el trobem a Mystic Tiger, del director català Marc Martínez Jordán, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge al Palm Springs Film Festival de Califòrnia.

Es tracta d'un dels certamens més prestigiosos del món. No en va, guanyar aquest premi qualifica automàticament Mystic Tiger a optar als Premis Oscar en la seva categoria.

"Guanyar el premi Palms Springs ha estat increïble, és el millor festival de curtmetratges dels Estats Units i tot director o directora vol guanyar un premi allà. Estem molt feliços, però és una felicitat que ve acompanyada d'una gran satisfacció perquè tot l'equip hem lluitat molt per ensenyar i demostrar que la nostra forma de fer cine pot rebre premis importants i estar a grans festivals", sosté Martínez Jordán.

Mystic Tiger narra la història d'un personatge del qual no se'n sap el nom i no se li pot veure la cara. El que sí que sap l'espectador és que el protagonista del curt s'està recuperant d'un accident del qual tampoc se'n coneixen les circumstàncies. A partir d'aquí, a mesura que s'explica el dia da dia d'aquest personatge misteriós, ell descobreix que després de l'accident ha adquirit poders extraordinaris. I a mesura que avança la història es descobreix tot l'entrellat, però millor fugir dels espòilers i gaudir dels 15 minuts de curtmetratge.

Amb guió i direcció de Marc Martínez Jordán, fotografia de Josep Riera Camps, Àlex Marull com a actor i productor, Edu Roerich com a coproductor, Judi Kim al disseny de so i la música de Joan Vilà, Mystic Tiger condensa tot allò que Matínez Jordán ja ha temptejat en treballs anteriors, i on el tema de les malalties mentals torna a ser l'eix temàtic.

Pes de les malalties mentals

"Per la manera com s'explica la història i els components audiovisuals tothom pot sentir-se identificat. És un curtmetratge que parla de les malalties mentals però no només, sinó també de l'absència de les emocions, els automatismes de la ment, les seves contradiccions i de com la ment ens pot enganyar. Això va ser el detonant de perquè tot l'equip se sentís molt involucrat en el projecte des del primer minut. Evidentment és un tema que en certa manera tothom pateix, la ment és un mecanisme molt misteriós i tothom té contradiccions i pensaments indesitjats, i tot això són temes que s'exploren en el curtmetratge, que en certa manera és una mena de decàleg dels misteris de la ment", argumenta Marc Martínez Jordán des de Califòrnia, després d'arribar als Estats Units el dia que van tancar les fronteres per la pandèmia. Hi va anar perquè la seva parella estudiava i treballava allà, i fins ara segueixen explorant amb èxit les possibilitats de treballar fora de casa.

El director assegura que va escriure aquest guió "per motius personals d'experiències familiars i d'amistats amb depressió, esquizofrènia i altres malalties relacionades amb la ment". Però afegeix que "tot i que tant el meu equip com jo tenim un estil audiovisual molt característic, pensàvem que era interessant fer una història que aparentment no tingués una connexió molt evident amb aquests temes".



Guanyar-se la vida com a creadors d'històries no és fàcil, però aquest premi valida Marc Martínez Jordán i el seu equip a continuar amb la convicció de fer aquest tipus de treballs que si bé s’allunyen de la convencionalitat són molt accessibles gràcies al fort component emocional que transmeten.