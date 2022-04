La Generalitat denunciarà el 'Catalangate' als tribunals europeus i internacionals i restringirà al màxim les relacions polítiques amb el Govern espanyol fins que no aclareixi els fets. Només es duran a terme els contactes "imprescindibles" per parlar del cas o per l’interès de la ciutadania, ha afirmat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. La taula de diàleg, doncs, queda "aparcada" fins a nou avís. "Aquest cas no es podrà tancar en fals sense importants respostes polítiques", ha advertit Plaja.

Només hi haurà relacions polítiques entre governs per aclarir el cas o si són molt rellevants per l'interès general

El Govern exigeix saber "què ha passat, qui ho ha ordenat i qui ho ha permès" i que els responsables "per acció o per omissió" pleguin. "No estem en situació de normalitat i sembla que tampoc estem aprop d’estar-ho", ha reblat la portaveu en la roda de premsa posterior al Consell de Govern.



L’Executiu encapçalat per Pere Aragonès denunciarà el cas a instàncies europees i internacionals, tot i que la forma encara està per concretar i s’avaluarà en els propers dies. "Es denunciarà per totes les vies que hi ha hagut una violació de drets fonamentals", ha afegit Plaja.

El Govern lamenta que més d’una setmana després de l’esclat del cas destapat per The New Yorker, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagi donat explicacions al respecte i Plaja ha apuntat que això fa que la confiança entre governs sigui "quasi nul·la". Per aclarir l’abast del cas, reclama que es desclassifiquin tots els documents que hi tenen relació i que es pugui accedir als contractes que s'hagin pogut firmar entre el CNI o qualsevol altra agència estatal i l’empresa NSO, propietària del software Pegasus.

El Govern també demana reformar la llei 9/1968 sobre secrets oficials, a més de donar ple suport a l’obertura d’una comissió d’investigació al Congrés, com han fet diversos grups parlamentaris. Tot i l’aparició de diverses informacions aparegudes en mitjans, Plaja ha afirmat que esperen informacions "clares i oficials" i segueixen demanant una reunió entre Sánchez i Aragonès.