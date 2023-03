Catalunya acumula 30 mesos sense pluges "normals", un fet inèdit

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha advertit aquest dijous al matí que Catalunya acumula 30 mesos sense pluges "normals", un fet "que no s'havia vist mai". Així ho ha explicat el director general de l'ACA, Samuel Reyes, en una entrevista als Matins de TV3, on ha explicat que les restriccions derivades de l'estat d'excepcionalitat per sequera als sistemes Ter-Llobregat i Fluvià-Muga entraran en vigor la setmana vinent.

La situació d'excepcionalitat és el quart escenari més greu en la classificació de l'ACA, només per sota de la d'emergència, a la qual s'arriba quan les reserves cauen per sota del 16%. Ara mateix, la situació d'excepcionalitat afecta 224 municipis de Catalunya -entre els que hi ha Barcelona, tota l'àrea metropolitana, Sabadell, Terrassa o Girona- amb una població acumulada de gairebé 6 milions. "Hem trencat tots els esquemes", ha declarat Reyes, alhora que ha assegurat que l'increment de les temperatures del 2022, 2 graus per sobre la mitjana, és un fet insòlit en 117 anys de recollida de dades.

L'aigua de boca està garantida, però entre les restriccions de l'ús de l'aigua que s'aplicaran per l'estat d'excepcionalitat hi destaquen la prohibició del reg de jardins i zones verdes -siguin públiques o privades-, la neteja de carrers, clavegueram i paviments amb aigua potable o la reducció de la dotació de reg agrícola en un 40%. A més, "només es pot fer ompliment parcial de piscines d'aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació". La dotació màxima de consum per habitant i dia queda limitada als 230 litres, 20 menys que ara.

Hi poden haver més restriccions si no plou

A tot això, el futur no es preveu gaire millor. A poques setmanes d'entrar a la primavera, una època tradicionalment plujosa, l'estat global dels embassaments catalans és del 28%. "Si no plou durant la prmavera haurem d'aplicar més restriccions a l'àmbit metropolità i a la resta d'activitats econòmiques", ha reblat Reyes, i ha assegurat que aquest mateix any podríem arribar a tenir restriccions que afectessin directament a l'aigua de boca i als usuaris domèstics.

A falta de la ratficació de la fase d'excepcionalitat en el sistema Ter-Llobregat i a l'aqüífer del Fluvià Muga, Samuel Reyes ha explicat que s'està treballant conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Barcelona per buscar noves solucions. Una de les principals mesures és incrementar progressivament la producció d'aigua regenerada, i també s'està estudiant el pla per fer arribar aigua del Besòs fins el Prat de Llobregat mitjançant un canvi de tuberies.