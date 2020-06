Catalunya deixa enrere la fase 3 aquesta mitjanit i activa la "represa" de la normalitat

Catalunya deixarà enrere la fase 3 amb l'entrada, aquesta mitjanit, a una nova "fase de represa" a la normalitat, liderada per la Generalitat. Així ho estableix el decret signat aquest dijous pel president del Govern, Quim Torra, que recupera les plenes competències sobre el territori. El decret deixa "sense efecte" les mesures derivades de l'estat d'alarma, que s'allargarà fins el 21 de juny. Aquest dijous Barcelona i les regions sanitàries metropolitanes, així com Lleida, han entrat en fase 3, moment en què Torra ha tornat a ser l'autoritat competent sobre Catalunya.



La "fase de represa" es regirà per uns criteris de "claredat i rigor", amb l'objectiu de simplificar la normativa i facilitar a la ciutadania el compliment de les mesures de seguretat necessàries per conviure amb el virus, que "no ha desaparegut", segons ha dit Torra, en una compareixença conjunta amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés.

Torra ha posat èmfasi en què "les mesures de protecció individual són mesures de protecció col·lectiva", i ha recordat que caldrà mantenir-les: ús de mascareta en espais tancats i quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat, rentat freqüent de mans, i distància interpersonal d'1,5 metres. El president ha mencionat els rebrots recents detectats a Alemanya i a la Xina, que "serveixen per entendre que cal prendre les màximes precaucions, així com preservar i mantenir els hàbits d'higiene". "Hem de ser més prudents que mai", ha afegit.



Torra ha reiterat que "un altre estat d'alarma era possible", en què hi hagués hagut diàleg per part del Govern espanyol, ha dit. "Ningú es va posar en contacte amb nosaltres per saber que l'endemà s'aprovava l'estat d'alarma i se centralitzaven competències", ha criticat.

Una nova regulació més "senzilla i entenedora"

La nova regulació pretén ser "senzilla i entenedora", basada en la corresponsabilitat de la ciutadania i no en prohibicions, ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés. "Ara és el moment de poder tornar a reequilibrar i tornar a la vida", ha afirmat. Les noves mesures contemplen l'eliminació dels percentatges d'aforaments en tot tipus de locals i equipaments -a partir del 25 de juny-, però sempre observant el manteniment de la distància de seguretat, que serà el que regularà l'ocupació dels espais. L'objectiu és evitar aglomeracions, motiu pel qual cal mantenir "màxima responsabilitat". "Podem fer-ho tot, però no cal fer-ho tot", ha resumit Vergés. El lema de distància-mans-mascareta, inscrit als faristols des d'on han fet la compareixença, és el que presideix aquesta nova etapa.



Vergés ha lamentat que les diferents fases que han regulat la desescalada han estat un "garbuix" i ha creat "un debat que s'ha allunyat dels missatges essencials a la ciutadania".

El sistema de salut s'ha "reforçat" per poder afrontar la nova etapa, ampliant la capacitat diagnòstica i la identificació precoç de casos i contactes per poder-ne fer un bon aïllament, ha explicat Vergés. L'objectiu és poder detectar els brots i actuar, motiu pel qual és crucial mantenir les mesures de seguretat. "Estem obligats a reconstruir una realitat que probablement no serà la mateixa, però caldrà conviure amb el coronavirus mentre no hi hagi vacuna ni tractament efectiu", ha conclòs.