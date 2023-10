Catalunya deixa enrere la paràlisi en renovables, però està lluny dels objectius pel 2030 

Finalment, Catalunya sembla haver deixat enrere la paràlisi en energies renovables. Ara bé, l'actual ritme d'avenç no garanteix ni de lluny que s'assoleixi el 50% d'energia verda el 2030, tal com fixa el Pla d'Energia del Govern. El president, Pere Aragonès, ha estat l'encarregar de valorar la situació dos any després de l'entrada en vigor del decret d'energies renovables. Ha fet un balanç positiu de la normativa que ha posat en marxa una transició energètica que ja és "inajornable", afirma. El Govern confia assolir el 50% d'energia verda el 2030.

En una roda de premsa conjunta amb el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, Aragonès ha assegurat que la normativa ha permès passar de 9 MW de potència fotovoltaica i solar autoritzats en els darrers deu anys, a gairebé 1.600, després que s'hagin desencallat més de 100 projectes de renovables. "I arribarem als 3.000 MW al final de la legislatura", ha pronosticat. La dècada precedent, però, les autoritzacions pràcticament es van paralitzar per complet.

Aquest última xifra representa el 30% de l'objectiu marcat per la PROENCAT -la Prospectiva Energètica de Catalunya- per al 2030. Malgrat això, tant el president Pere Aragonès com el conseller David Mascort confien assolir el 50% d'energia verda al final de dècada. I el 2050, la meta és arribar a la "neutralitat d'emissions", ha assegurat Aragonès.



Per aconseguir el primer objectiu, s'hauria d'incrementar de manera notable l'actual ritme, ja que els 1.600 MW que ha esmentat Aragonès fan referència a projectes autoritzats, cosa que no vol dir que estiguin instal·lats i en funcionament i, per tant, produint ja energia.

La mateixa energia que genera una central nuclear

Segons el president, les actuals instal·lacions d'autoconsum -92.000 llars i empreses- produeixen a Catalunya l'energia que genera una central nuclear. "Comptem que a finals d'any arribarem a 100.000 instal·lacions d'autoconsum", ha assegurat Aragonès, que ha destacat que Catalunya és el territori de l'Estat que té més instal·lacions d'energies renovables.

Mascort també ha remarcat que en els últims dos anys s'han desencallat més de 100 projectes de renovables al territori i que sobre la taula n'hi ha més de 500. "Com més parcs i projectes participats construïm des del país, menys oportunitats tindran les empreses de fora per instal·lar energies renovables", ha assegurat.



El conseller també ha destacat el paper de l'Energètica, l'empresa pública d'energia impulsada pel Govern, com una eina "transcendental". L'objectiu de la companyia és, inicialment, abastir els edificis de la Generalitat.

Insuficient per la patronal

La patronal d'energia solar Unefcat ha valorat positivament "que per fi s'hagi acabat la sequera renovable" a Catalunya amb l'aprovació dels 1.600 megawatts anunciats, però ha considerat que el ritme "és insuficient i queden moltes barreres per superar com les limitacions de la xarxa per a grans projectes però també per a l'autoconsum especialment en la modalitat compartida", ha detallat Salvador Salat, codelegat de l'associació fotovoltaica. "Som tot just a l'inici de la inflexió i cal que el govern segueixi aprovant mesures per a accelerar", ha afegit.