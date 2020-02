Catalunya demana al govern espanyol que l'objectiu de dèficit sigui del 0,3 per cent

La Generalitat de Catalunya no comparteix la decisió del Ministeri d'Hisenda que ha comunicat aquest divendres al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que flexibilitza l'objectiu de dèficit per a les autonomies i el situa en el 0,2% el 2020. Són dues dècimes més de marge amb relació a la senda vigent que va aprovar el govern espanyol del PP el 2017 i que marcava l'equilibri pressupostari com a objectiu per aquest any. L'objectiu de dèficit serà del 0,1% el 2021 i del 0% el 2022. Així doncs, el Ministeri d'Hisenda retarda dos anys l'objectiu d'assolir l'equilibri pressupostari.



La secretària d'Economia de la Generalitat catalana, Natàlia Mas, ha dit aquest divendres en la reunió de Madrid que l'objectiu de dèficit que proposa el Govern del 0,2 del PIB per a les comunitats autònomes continua "incomplint" la llei d'estabilitat pressupostària i ha proposat una senda del 0,3 per cent.



La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també ha traslladat als responsables d'Hisenda de les Comunitats Autònomes que no tindrà en compte la part de dèficit del 2019 imputable a la liquidació pendent de l'IVA del desembre del 2017. Hisenda descomptarà l'import pendent a l'hora d'avaluar si l'han complert. Catalunya reclama 443 milions de la liquidació de l'IVA del 2017 i ha portat l'Estat als tribunals per aquesta qüestió.

D'altra banda, el ministeri posarà a disposició de les autonomies un extra FLA amb un tipus d'interès del 0% perquè financin el major dèficit provocat per l'efecte de l'IVA. Montero ha argumentat que no pot revisar la liquidació del 2017.



En declaracions als mitjans abans d'entrar al Ministeri d'Hisenda per a participar del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), l'enviada del govern català (no hi ha participat el vicepresident i conseller d'Hisenda, Pere Aragonès) ha criticat que aquest fòrum "formalment multilateral" prengui decisions de manera "unilateral".



Respecte a l'objectiu de dèficit, Natàlia Mas ha dit que la proposta d'Hisenda "és una millora respecte de la trajectòria d'equilibri pressupostari per al 2020" però ha recordat que la llei d'estabilitat pressupostària permet tenir un dèficit del 0,3 per cent del PIB. A més, ha dit que aquests objectius de dèficit "no estan en línia amb el debat europeu de repensar el marc d'estabilitat".