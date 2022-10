Catalunya engega un projecte pioner de transport públic sense conductor

El Govern aposta per una experiència "única" a Europa en una via rural i sense cobertura, en el tram de carretera que discorre entre Alòs d'Isil i el refugi del Fornet, al Pallars Sobirà. Aquest dimecres s'hi ha provat un projecte pioner al medi rural de transport públic amb vehicle autònom, en una iniciativa que pretén donar solucions a la mobilitat en entorns rurals i adaptades a les necessitats de la seva població en condicions extremes (climàtiques, dispersió, orogràfiques o de cobertura de telefonia).

El conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Juli Fernàndez, ha destacat avui que el projecte vol, tanmateix, reduir l'impacte del vehicle privat en zones rurals i fer front als milers de cotxes que accedeixen diàriament zones turístiques. Es tracta d'una iniciativa amb un cost de 2 milions d'euros.

L'objectiu final és reduir la petjada de carboni i fer front al miler de vehicles privats, sobretot models tot terreny, que accedeixen diàriament al Parc Natural de l'Alt Pirineu durant l'estiu i perjudiquen la flora i la fauna local. Es tracta també de regular l'accés de visites i mantenir els ecosistemes.

Ara, a partir de la prova pilot, el Departament estudiarà l'opció de desenvolupar un itinerari més complet dins del parc natural amb un vehicle mini bus. Habitualment, els projectes d'aquestes característiques es porten a terme en grans ciutats o autopistes, amb tecnologia de comunicacions 5G i la transmissió d'un nombre elevat de dades des del núvol d'internet.

El vehicle autònom davant del conseller de Territori, Juli Fernàndez. — Marta Lluvich / ACN

La prova pilot s'ha fet al Parc Natural de l'Alt Pirineu, just a la zona de Bonabé. Un treball ha permès obtenir un valor de capacitat de càrrega turística total anual a aquesta zona, d'unes 109.985 visites, unes 300 diaries. Els resultats alerten sobre la presència d'un excés de visitants durant els mesos de juliol i agost, amb 7.557 visites sobre l'aconsellables al juliol, i 20.433 visites el mes d'agost.

Els 4,4 quilòmetres de via s'han adaptat durant mesos amb un sistema tecnològic de guiatge basat en la intel·ligència artificial, per a poder realitzar la prova. Amb connexió offline, proporciona al vehicle informació en temps real sobre la localització, l'entorn o el clima.

Projecte pioner

Segons han detallat els responsables, és la primera experiència europea d'aquest tipus que es fa en vies rurals i sense cobertura, amb condicions extremes per la climatologia, l'absència de marques vials o el mal estat del ferm. Per exemple, durant la preparació s'han trobat amb entrebancs com el pas d'un ramat d'ovelles, vaques al mig de la carretera o cavalls.

El conseller de Territori ha destacat d'aquesta prova pilot "única i líder a Europa" que es faci al món rural i en zones sense cobertura. Juli Fernàndez sosté que també dona resposta a l'emergència climàtica actual i que "respon a la protecció de l'entorn natural amb solucions autònomes, flexibles i respectuoses amb el medi ambient".

Una cessió de Volkswagen

La prova pilot es porta a terme amb un vehicle eGolf elèctic, sensoritzat i robotitzat. Es tracta d'un cotxe que fa 2 metres d'ample i circula per una via amb trams que tenen una amplada de 2,7 metres. El punt de recàrrega està a la mateixa carretera, prop de la Casa de l'os bru dels Pirineus, al poble d'Isil.

Ha estat l'empresa Volkswagen la que ha cedit aquest eGolf per a les proves. Territori ha finançat el projecte i la Universitat Autònoma de Barcelona l'ha executat.