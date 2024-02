Catalunya participa en un estudi que conclou que les vacunes poden prevenir més d'un 50% la Covid persistent

Les vacunes contra el coronavirus redueixen fins a un 52% el risc d'aparició de símptomes de Covid persistent, especialment entre les persones adultes. Així ho demostra un treball publicat a la revista The Lancet Respiratory Medicine, que analitza dades de més de 20 milions de persones, tant vacunades com no. Catalunya és un dels territoris que ha participat en l'estudi, juntament amb el Regne Unit i Estònia.

Es tracta del primer estudi multinacional que avalua l'efectivitat de la vacunació per prevenir les complicacions a llarg termini de la infecció pel virus SARS-CoV-2. El treball té en compte dades de 10 milions de persones vacunades contra la Covid-19 i de 10 milions de persones no vacunades, ateses a l'atenció primària dels tres països. De Catalunya, s'han agafat les dades de 5,3 milions de persones

Les dades provenen dels registres del Sistema d'informació per al desenvolupament de la investigació en Atenció Primària (SIDIAP) de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol), del Clinical Practice Research Datalink del Regne Unit (CPRD GOLD i AURUM) i del registre d'assegurats del sistema nacional de salut d'Estònia (base de dades CORIVA).

Les vacunes de Pfizer i Biontech, les més efectives

Les dades analitzades mostren una efectivitat de les vacunes contra la Covid-19 per prevenir el desenvolupament dels símptomes de Covid persistent d'entre el 29% i el 52%. Els autors de l'estudi han observat que totes les vacunes són efectives per reduir el risc de desenvolupar símptomes de Covid persistent, tot i que el vaccí de Pfizer i Biontech, amb tecnologia ARNm, mostra una efectivitat una mica més gran que el de la Universitat d'Oxford i Astra Zeneca.

Talita Duarte Salles, que és una de les investigadores de l'IDIAPJGol que signa el treball, juntament amb Elena Roel i Núria Mercadé, espera que els resultats d'aquest estudi "afavoreixin una major adopció de vacunes contra la Covid-19 entre adults que són reticents a vacunar-se".

L'Organització Mundial de la Salut defineix la Covid-19 persistent o síndrome postcovid com l'aparició de símptomes que no es poden explicar amb un diagnòstic alternatiu que apareixen tres mesos després d'una infecció pel virus SARS-CoV-2 lleu o moderada. Entre els símptomes més freqüents hi ha la fatiga, la sensació de falta d'aire o les disfuncions cognitives, entre d'altres. Aquestes manifestacions poden fluctuar al llarg del temps, amb remissions i recaigudes.