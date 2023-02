Catalunya podria produir l'electricitat per abastir 8 milions de persones amb plaques fotovoltaiques en espais degradats

Diverses entitats i grups ecologistes asseguren que Catalunya té la capacitat suficient per produir tota l'energia fotovoltaica que necessita en espais degradats o alterats per l'activitat humana sense haver de recórrer a superfícies de conreu i de bosc. Ho fan basant-se en un estudi de l'Observatori de la Sostenibilitat, que indica que al país hi ha disponibles 33.861 hectàrees de sòls degradats on s'hi poden instal·lar projectes fotovoltaics que podrien generar 29.878 GWh/any (gigawatts hora a l'any), suficient per proporcionar energia elèctrica a més de 8 milions de persones.

Les organitzacions demanen a la Generalitat que faci un "estudi detallat" dels espais amb baix impacte ambiental i els prioritzi per instal·lar projectes renovables. La Xarxa d'Entitats Catalanes per a una Transició Energètica Justa ha presentat aquest dimecres en roda de premsa els detalls de l'estudi Renovables sostenibles: Fotovoltaica. Aproximación al potencial fotovoltaico en España con mínimos impactos en la biodiversidad y que beneficie a la ciudadanía, liderat per l'investigador i director de l'Observatori de la Sostenibilitat, Fernando Prieto.

Segons aquest treball, Catalunya té la capacitat per produir l'energia fotovoltaica que necessita utilitzant només espais ja alterats per l'activitat humana i que, per tant, tenen un baix impacte ambiental. Aquestes 33.861 hectàrees estan repartides en la seva majoria en teulades (25.510 ha), ja siguin d'habitatges, magatzems, equipaments municipals i de zones industrials, mentre que la resta es distribueixen en mines abandonades, infraestructures viàries i de ferrocarrils, abocadors, canals d'aigua a l'aire lliure i hivernacles.

Les entitats reclamen a la Generalitat que es faci seu l'estudi i prioritzi la instal·lació de plaques en aquests espais

Si totes s'ocupessin amb plaques fotovoltaiques es podrien produir gairebé 30.000 GWh anuals, el que permetria abastir la demanda de 8,16 milions de persones. A més a més, segons l'informe si s'optés per aquesta via també s'evitaria l'emissió de prop de 16 milions de tones de CO2. Davant d'aquestes xifres, les entitats ecologistes reclamen al Govern que "es faci seu l'estudi i "que comenci a treballar. Catalunya encara té temps de fer les coses bé", com ha explicat el president del GEPEC-EdC, Xavi Jiménez.

Montserrat Corberó, de la Xarxa d'Entitats Catalanes per a una Transició Energètica Justa, ha reclamat a la Generalitat que prioritzi la instal·lació de projectes renovables en espais on l'impacte ambiental sigui mínim, a més d'exigir-li que facin "un estudi detallat" de totes les superfícies degradades on es pot instal·lar energia fotovoltaica i mini eòlica. Corberó, ha afegit que la prioritat és aconseguir un model energètic que "posi la ciutadania al centre" i que tingui cura de protegir el territori.