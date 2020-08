Catalunya registra 795 casos nous de covid-19 confirmats per PCR i cinc defuncions

Catalunya registra 795 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR i s'eleva el total a 101.441, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total de casos ascendeix a 123.202 (867 més) amb totes les proves. Segons les últimes dades, 12.959 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, cinc de les quals en les últimes hores. El risc de rebrot, situat en nivells alts des de mitjan juliol, se situa en 186,53, per sobre els 161,89 punts registrats la setmana passada (del 8 al 14 d'agost). La velocitat de propagació del virus s'incrementa lleugerament fins a 1,14 i es manté per damunt d'1. A Catalunya hi ha 665 pacients ingressats, cinc menys respecte a l'últim balanç, dels quals 138 a l'UCI (quatre més).

Segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot acumula dues setmanes consecutives incrementant-se. Entre els dies 1 i 7 d'agost, aquest indicador se situava en els 162,03 punts (per sobre de 100 el risc de rebrot es considera alt), mentre que durant la setmana del 8 al 14 d'agost va passar als 161,89 punts. Ara (setmana del 15 al 21 d'agost), se situa en 186,53. El web dadescovid.cat mostra tendències en intervals de set dies, sense tenir en compte els darrers tres dies. El pic del risc de rebrot a Catalunya es va registrar el 23 de juliol, quan es va situar per sobre 200.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), s'incrementa lleugerament, fins a 1,14. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada pot transmetre el virus a 1,14 persones (per frenar la propagació de la Covid-19, la Rt s'ha de situar per sota d'1). Entre els dies 1 i 7 d'agost, la Rt a Catalunya era de 0,99, mentre que durant la setmana del 8 al 14 d'agost va créixer fins a 1,06. Segons l'últim balanç (setmana del 15 al 21 d'agost), la Rt marca 1,14.

En relació amb els casos confirmats per PCR, entre el 15 i el 21 d'agost s'han registrat 6.703 casos, una xifra superior als 6.138 casos detectats la setmana anterior. La dada també és superior als 6.084 casos detectats durant la primera setmana d'agost. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 87,37 per cada 100.000 habitants. Fa dues setmanes, la taxa marcava 79,3 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada se situava en 80,01.