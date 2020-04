Catalunya supera els 50.000 casos de coronavirus i s'apropa als 10.000 morts

Les xifres de víctimes mortals a conseqüència del coronavirus han registrat un lleuger repunt aquest dilluns a Catalunya. En les últimes 24 hores han mort 159 persones de la Covid-19, una xifra més alta que la del cap de setmana, i ja suma un total de 9.923 defuncions segons les dades facilitades per les funeràries i difoses pel Departament de Salut. Pel que fa als contagis el nombre de possibles infectats ja supera els 209.000 a tot l'Estat.



Les dades facilitades pel Departament de Salut indiquen que fins ara hi ha hagut un total de 50.162 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, amb 1.074 nous contagis aquest dilluns, la xifra més alta des de dimecres. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). A aquesta xifra cal sumar un total de 105.448 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.769 persones. Aquest diumenge l'increment de víctimes mortals hospitalàries ha estat de 84 víctimes. 3.827 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 779, 54 menys que aquest diumenge. A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.899 són professionals sanitaris, mentre que 5.591 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



S’han comptabilitzat fins avui un total de 28.934 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.366 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 21.292 són casos sospitosos.

De les 9.923 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 2.852 han mort a una residència, 116 a un centre sociosanitari i 564 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

Quart dia consecutiu amb més altes que contagis

Per la seva part, al conjunt de l'Estat espanyol, s'han registrat 331 defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Sanitat, mentre que aquest diumenge la xifra va ser de 288, la més baixa des del 20 de març. L'epidèmia però ja ha costat la vida a un total de 23.521 persones. La nota més positiva és que per quart dia consecutiu el nombre d'altes (2.144) torna a superar clarament el de nous contagis (1.831). En xifres totals, ja hi ha 100.875 recuperats de la Covid-19 a l'Estat i 209.465 persones que han donat positiu confirmat per PCR.