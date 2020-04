83 persones van morir en accidents laborals a Catalunya el 2019

El 2019 es va tancar amb 83 víctimes mortals a causa d'accidents laborals, 59 mentre treballaven i 24 de camí al centre de treball. També es van tramitar 750 baixes greus de les més de 92.800 baixes per accidents. Aquestes són les dades recollides per l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat que plasma en el seu informe anual sobre sinistralitat laboral la UGT. En total, més de 223.000 treballadors van patir un accident laboral entre gener i novembre de 2019.

L'informe també assenyala que les malalties laborals principals detectades durant aquest període de temps són les relacionades amb agents físics, com ara les lesions musculoesquelètiques, que representen un 76,23% del total. El sindicat lamenta el deteriorament de les condicions laborals a causa de les reformes dels darrers anys, així com la mercantilització de la prevenció i la "inadequada classificació dels accidents laborals per part de mútues".



A més, considera que la crisi de la Covid-19 ha acabat d'evidenciar les mancances del sistema de prevenció a Catalunya i a tot l'Estat, fent que els treballadors quedessin sobreexposats a la propagació del virus: "Els contagis en l'àmbit laboral i els desplaçaments vinculats són, malauradament, importants vectors de propagació del virus". L'organització assegura que, de manera generalitzada, les empreses no han avaluat de quina manera s'havien d'aplicar les mesures de seguretat decretades per les autoritats sanitàries i que, en molts casos, aquestes s'han incomplert.

Per aquest motiu, i de cara al progressiu desconfinament que es preveu durant les pròximes setmanes, demana una avaluació dels riscos, més informació i formació sobre les mesures preventives, així com mesures de protecció extra per als treballadors més vulnerables al coronavirus. Així mateix, exigeix que els plans de retorn a la feina estiguin consensuats entre empresaris i treballadors.



Al marge de la Covid-19, la UGT també demana un enfortiment del sistema de prevenció i denuncia que les ràtios d'inspectors de treball per població ocupada a l'Estat és la més baixa d'Europa. Per això, exigeix la creació de jutjats especialitzats en sinistralitat laboral, un pla de lluita contra les malalties professionals i la creació de delegats territorials de riscos laborals des de l'administració pública, entre d'altres.