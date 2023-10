Cau fins a un 60% la collita de blat de moro a Catalunya a causa de la sequera i el tancament del canal d'Urgell

Ja ha començat a campanya de collita del blat de moro i la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya (FCAC) preveu una caiguda d'un 60% en la producció. Segons el responsable de cereals de l'entitat, Santi Vergé, les causes principals són el tancament del canal d'Urgell i la sequera.



En la primera collita en el conjunt de Catalunya, normalment es planten entre 30.000 i 35.000 hectàrees de blat de moro, però aquesta vegada només n'han pogut ser 10.000. "Mai havia passat que s'hagués deixat de plantar panís", ha explicat Vergé.



A la plana d'Urgell, una de les principals zones productores del país, es preveien entre 9.000 i 10.000 hectàrees, però quan es va tancar el canal a l'abril per falta de reserves, es va aturar la sembra per assegurar el reg dels arbres fruiters. En aquestes 10.000 hectàrees s'hi collien entre 15.000 i 16.000 quilos de blat de moro per hectàrea, el que significa que enguany la davallada serà d'unes 160.000 tones.



A la zona del canal d'Urgell es va aturar la sembra per solidaritat amb el sector fructícola

Catalunya no és autosuficient amb els cereals: els pagesos només poden abastir entre un 15 i un 20% de les necessitats del país. La importació d'altres territoris és imprescindible, però en les condicions actuals es preveu que haurà d'augmentar. La principal porta d'entrada d'aquests productes és el Port de Tarragona, però Vergé alerta que "no està preparat" per importar tant cereal i que caldrà comprar-ne a França.



Menys producció a la zona de collita

Paral·lelament al tancament del canal, la calor i la sequera també ha causat estralls en les zones on sí hi ha collita. Els torns del regadiu han passat de 12 a 16 dies, perjudicant la producció i perdent fins a 4.000 quilos per hectàrea, és a dir, entre un 25 i un 30% menys.

A aquesta davallada també se li ha de sumar que els preus del blat de moro estan al mínim: mentre la normalitat ronda els 400 euros la tona, ara s'estan pagant a 215 euros (21 cèntims el quilo).

Des del canal d'Urgell ja s'ha començat a planificar la campanya de 2024 i tot indica que hi haurà restriccions. Tenint en compte la sequera, Vergé alerta que la campanya de l'any que ve podria quedar a "zero" per tal de ser prudents.