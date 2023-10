Els pagesos perdran entre el 60% i el 90% de la collita d'oliva per la sequera

Unió de Pagesos alerta que les conseqüències de la sequera en la collita d'oliva a Catalunya comportaran pèrdues "molt importants", entre el 60% i el 90% en funció del territori. La producció no superarà les 7.000 tones, mentre en una "campanya normal" és d'unes 33.000, i l'any passat va ser de 16.000, ja marcada per la sequera, segons apunten els pagesos en un comunicat.

En oliveres de secà, a algunes comarques com l'Alt Camp, la Terra Alta, el nord de la Ribera d'Ebre i les Garrigues, les pèrdues arribaran entre el 95% i el 100% per la manca de pluja. Al Tarragonès, la collita es preveu "irregular", amb una producció entre el 25% i el 30% en alguns secans i entre el 50% i el 60% en regadiu. La superfície d'olivera de secà a Catalunya és de 80.979 hectàrees i la de regadiu de 23.126, segons dades del Departament d'Acció Climàtica.

Segons indiquen des del sindicat, les darreres pluges han fet "reverdir el paisatge" dels camps d'oliveres, però en moltes ja els hi havien caigut les olives. La situació és tan greu que les precipitacions de les pròximes setmanes o mesos poden "comprometre la collita de la campanya de l'any vinent per la situació dels arbres". Per això, reclamen a l'administració catalana un ajut per a les explotacions d'olivera per pal·liar les pèrdues.

Unió de Pagesos afegeix que les zones de reg de suport també patiran pèrdues importants, i tot just arribaran al 30% de collita. I és que l'arbre ha estat sotmès a un estrès hídric al qual no està acostumat i les temperatures extremes de l'estiu han fet que no es comportés de la mateixa manera, per tant, també es reduirà la producció, segons relaten.

El preu de l'oli d'oliva

El sindicat assenyala que el preu de l'oli d'oliva no es correspon amb el percebut per la pagesia per les olives, després de "molts anys" estant "per sota dels costos de producció". El preu per quilo d'oliva era d'entre els 30 i els 50 cèntims d'euros, i enguany es preveu que el pagès pugui cobrar a un preu pròxim a 1 euro. "Per la continuïtat del sector, ens podríem adaptar una mica i que no tornin a caure per sota preus de cost", ha reivindicat aquest dijous Jordi Pascual, responsable nacional del sector de l'oli del sindicat.

A més de la sequera, atribueixen l'augment a "l'especulació d'algunes empreses i de la gran distribució", i denuncien "presumptes pràctiques d'abús de posició de domini i demana a l'administració que vetlli per evitar aquests abusos". Pel sindicat, la dinàmica en les pràctiques de mercat ha comportat que ara es considerin "excessius" preus superiors als quatre euros per litre d'oliva verge extra, "quan fa més de deu anys ja era el preu mínim habitual d'aquest producte".

Entre altres mesures, reclamen la solidaritat del consumidor perquè es pugui mantenir superada aquesta crisi d'oferta i preus, considerant que l'augment de preu anual és assumible, ja que serà d'uns 30 euros. I alerten dels perills de consumir "alternatives molt més econòmiques" a l'oli d'oliva si no ofereix garanties de traçabilitat i qualitat, i exigeixen estrictes controls sobre productes de fora de l'Estat.