Cau el nombre d'autònoms a Catalunya, amb el volum més baix en vuit anys

Catalunya va perdre un 1% d'autònoms el 2022 i el col·lectiu va registrar el volum més baix en vuit anys, amb 517.486 de treballadors, segons l'informe anual del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). La tendència s'atribueix al retorn de joves al món assalariat després de l'esclat de la pandèmia, que va impulsar lleugerament el treball autònom. Segons les dades presentades aquest dijous, el pes ha baixat del 15,2% de l'exercici anterior al 14,7% actual, accentuant l'evolució negativa del col·lectiu des del 2015, quan representaven el 17,2% del volum de treballadors.

D'altra banda, les prestacions de jubilació han incrementat un 5,5%, fins als 787,9 euros. La pujada no ha servit per retallar la distància amb la resta de pensions: és d'un 34,7% menys. L'estudi mostra que la situació encara és més accentuada en el cas de les dones autònomes que cobren 664,4 euros, un 28,5% menys de jubilació que els homes del col·lectiu, que en perceben 929. Tanmateix, la bretxa de gènere de les pensions donades d'alta durant el 2022 es va reduir un 17,2%, coincidint amb l'entrada en vigor nou sistema de cotització.

I és que el 2022 va estar marcat pels canvis normatius impulsats pel govern espanyol, que han impulsat que la cotització per base mínima hagi caigut un 26,9%. L'estudi constata que les cotitzacions han incrementat de manera generalitzada entre els autònoms, amb la mínima passant de representar 8 de cada 10 autònoms a 6 de cada 10.

Alhora, també han incrementat la resta de trams de cotització, especialment la que engloba les cotitzacions entre 1 i 1,5 vegades la base mínima: se situa en el 27% del total enfront del 5,7% l'any 2021. El CTESC ha valorat positivament el nou sistema de cotització per ingressos reals al règim especial de treballadors autònoms (RETA) en funció dels ingressos reals que s'ha començat a implantar.

La secretària executiva del CTESC, Carme Garcia, ha destacat que "hi ha molta gent que quan es va fer el canvi de la cotització ho veia amb preocupació, però ara han perdut la por i veuen que és positiu". Segons ha defensat, "pots anar adaptant la cotització a la realitat econòmica i no tens la pressió que tenies abans que deies 'si pujo el nivell de cotització, no el puc modificar fins a dins d'uns quants mesos'".

La ponent de l'informe, Vanessa López, ha destacat que "encara hi ha molts autònoms que no han ajustat la seva base de cotització en funció dels rendiments reals estimats". El secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha dit que el més comú entre els autònoms ara, no és la cotització per base mínima sinó l'esglaó per sobre.

69 recomanacions

L'informe consta de 69 recomanacions, algunes reiterades d'altres anys, com un enviament anual de l'informe de vida laboral dels treballadors autònoms que s'acompanyi de simulacions de la quantia de les pensions de jubilació en funció de la base. També aposten per l'eliminació del requisit de la Seguretat Social segons el qual per tenir accés a la pensió haurà d'haver transcorregut com a mínim un any després d'haver complert l'edat que en cada cas resulti d'aplicació.