Un centenar d'organitzacions i persones demanen la fi de la repressió, el control i l'espionatge als països mediterranis

Més d'un centenar de persones i organitzacions socials han signat un manifest per defensar els drets humans als països mediterranis i posicionar-se contra la repressió dels estats, les tecnologies de control i l'espionatge. El text s'ha presentat aquest divendres a la Universitat de Barcelona, en el marc de l'acampada contra l'atac d'Israel a Gaza.

Els impulsors han llegit el text en català, anglès i àrab, demanant als governs d'arreu de la regió protecció per poder continuar exercint la seva feina. Ho han fet en el marc del Seminari Al-Himaya, que s'ha celebrat aquests dijous i divendres, organitzat per Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, NOVACT, Suds, l'Observatori de Drets Humans i Empreses (ODHE) i GRECS. La majoria d'entitats són de l'Estat espanyol i el Magreb, a banda d'alguna més de Palestina, Jordània o Itàlia.

Els promotors assenyalen les dificultats i els obstacles que troben a l'hora d'establir canals de comunicació entre defensors dels drets humans a la regió euromediterrània. "Per aquesta raó, el manifest es mantindrà obert a adhesions, per a totes aquelles que no s'hi hagin pogut sumar", ha aclarit Cèlia Carbonell, resonsable d'Irídia.

Després de la lectura, s'ha fet una fotografia d'algunes de les defensores adherides al manifest. I s'ha recordat aquelles persones defensores de la regió que no es podran desplaçar per motius com l'exili, la detenció o l'assassinat, com el periodista català Jesús Rodríguez, exiliat a Suïssa des de fa uns mesos per l'acusació de terrorisme en el cas Tsunami Democràtic.

El manifest

Tot i les diferències de les seves lluites, els signants s'apleguen en una causa comuna com és el dret a defensar la vida. Asseguren que "s'ataca i es limita deliberadament i sistemàtica" la seva tasca, i que "fa anys" que "es veu sotmesa a la criminalització i persecució que cada cop es perfecciona més", continua el text.

"Avui alcem la veu per les més de 105 defensores de drets humans de la Mediterrània que des dels nostres espais defensem la lluita contra el racisme (...). Defensem la lluita per la terra, l'ecologisme i per un habitatge per a tothom, per la independència i l'autodeterminació. Defensem la lluita feminista, la salut i els drets sexuals i reproductius, la lluita pels drets de les persones i comunitats LGBTIQ+, pels drets laborals, entre moltes d'altres", apunta el manifest.

Els signants prenen "la veu i el compromís col·lectiu de continuar lluitant perquè sabem que la nostra acció sacseja el món sencer". "Demanem als governs que assegurin la nostra protecció com a persones defensores dels drets humans. Aquesta ens permetrà continuar exercint la nostra tasca i missió. Sense la nostra tasca, veu i dedicació, no només nosaltres estem en perill, sinó els milers de persones a les quals defensem", conclou el text.