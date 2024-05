Els investigats per Tsunami denuncien l'acusació "arbitrària" de terrorisme i la intenció d'impedir l'amnistia

Onze de les persones investigades per la causa de Tsunami Democràtic han emès aquest dimarts un comunicat conjunt per denunciar la "causa política" del seu cas i la situació que pateixen. En el manifest, els signants asseguren que l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem els ha acusat arbitràriament per "impedir la via que obre l'amnistia".



Afirmen que els tribunals no són "competents ni tampoc imparcials" i que s'han alineat "amb l'extrema dreta per deslegitimar" la llei que compleix "els estàndars internacionals" i evitar-ne la seva aplicació. A més, afegeixen que aquest "ús fraudulent del delicte de terrorisme" se suma a "anys d'investigacions secretes, infiltracions policials al teixit associatiu o l'espionatge il·legal amb Pegasus a polítics, activistes, periodistes i advocats a Catalunya".



Davant aquesta situació, els investigats "volen fer valdre les garanties" dels seus drets, "actualment amenaçats", i recorden que les mobilitzacions de Tsunami Democràtic només van ser "la resposta de milers de ciutadans de Catalunya que la tardor del 2019 van exercir drets fonamentals per protestar, en el marc de l'acció noviolenta, contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava per sedició 9 líders socials i polítics a més de 100 anys de presó".

El comunicat està firmat per Josep Lluís Alay, Jaume Cabaní, Josep Campmajó, Marta Molina, Carles Puigdemont, Jesús Rodríguez, Marta Rovira, Oleguer Serra, Oriol Soler, Xavier Vendrell i Ruben Wagensberg, tots ells investigats per la causa de Tsunami, i també per Òmnium Cultural i els partits independentistes Junts per Catalunya, ERC i la CUP.

Aquest comunicat s'emet després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló cités als investigats per Tsunami a declarar per videoconferència el proper 22 de maig.