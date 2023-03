Un centenar de persones impedeixen un acte informatiu sobre el macroprojecte eòlic de la Jonquera

Prop d'un centenar de persones han impedit aquest dimarts la celebració d'un acte informatiu a Figueres sobre el macroprojecte eòlic Galatea projectat a la Jonquera (Alt Empordà). La jornada anava a càrrec d'Endesa, principal promotora del parc eòlic, que des d'un inici ha generat molt de rebuig entre les entitats ecologistes del territori. El projecte preveu la instal·lació de nou aerogeneradors i una potència de 49 MW amb una inversió de 50 milions.

La companyia havia organitzat un acte per explicar l'obertura del procés de participació ciutadana per invertir-hi, però els ecologistes s'han congregat a les portes de l'Auditori dels Caputxins de Figueres, on s'havia de celebrar, amb pancartes i crits. Just abans de començar, han entrat a la sala per un lateral i han impedit que se celebrés la jornada informativa.

El parc, que compta amb el vistiplau de la Generalitat a la declaració d'impacte ambiental (DIA), permetrà generar uns 140 GWh/any, que equivaldran al consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l'Alt Empordà.

Ara, a través de la seva filial de renovables, Enel Green Power Espanya (EGPE), s'ha obert el procés de participació local, tal com estableix el decret d'acceleració del desplegament de renovables. La participació es pot fer a través de la Plataforma de Finançament Participatiu Fundeen, amb un capital mínim de 500 euros i un màxim de 25.000, un període d'inversió de 10 anys i un rendibilitat fixa del 5,8% per als municipis de la Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant i Figueres, i del 5,3% per a la resta de la comarca.

Impacte ambiental

Les entitats ecologistes denuncien l'impacte ambiental que tindria el futur parc eòlic sobre el territori, concretament sobre la serra de l'Albera, i exigeixen aturar-lo. La Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) assenyala que el parc eòlic de la Jonquera és "incompatible" amb la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya i critica la "manca d'anàlisi d'alternatives" que, segons els ecologistes, també contravé el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines.

Pel què fa a la biodiversitat, assegura que tindrà una greu afectació en la ruta migratòria que passa pel Coll de Banyuls i diu que les mesures proposades per la companyia són "insuficients". Finalment, alerta que tindrà un "alt impacte a la zona, incomplint diverses directrius del Catàleg de Paisatges de Comarques Gironines".