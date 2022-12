Entitats ecologistes reclamen no rebaixar la protecció ambiental del Cap de Creus

La protecció marítima de les aigües empordaneses segueix sent un punt de tensió entre les entitats ecologistes de la zona i la Generalitat, després que un total de 27 agrupacions de l'Alt Empordà hagin presentat d'un manifest a favor del Pla Rector d'Usos i Gestió (PRUG), el document que protegirà l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus.

Aquest dijous al matí, les entitats signants del manifest, agrupades sota el paraigua de la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) - Salvem l'Empordà, han reivindicat que es compleixin unes mesures consensuades que consideren "de mínims". El portaveu de l'agrupació d'entitats, Xavier Vizcaíno, ha denunciat "pressions de subsectors econòmics" i ha instat el Govern a que no "cedeixi" a les exigències del sector nàutic, del submarinisme i de la pesca, bàsicament, recreativa.



La proposta inicial del PRUG, que encara està en fase de participació pública, planteja implementar boies limitadores del fondeig en algunes cales i limitar-lo a les cales Murtra (Roses), Jugadora (Cadaqués) i Galladera (Port de la Selva) amb zones on estarà prohibit ancorar. A més, les embarcacions de més de 12 metres d'eslora tampoc podran fondejar a menys de 25 metres de profunditat, i es limitarà la navegació nocturna i les immersions nocturnes requeriran d'una autorització especial.

Tanmateix, encara que hi hagi punts de satisfacció per els ecologistes, troben a faltar que les tres reserves parcials es convertissin en zones sense cap tipus de captura i que a la resta del parc es "tolerés la pesca professional" però es prohibís la recreativa. I també que posin eines efectives per poder fer vigilància i fer complir les mesures previstes. "És la clau de volta", ha dit Vizcaíno.

A tot això, les entitats contràries a les mesures del PRUG temen que les seves activitats es vegin afectades en un futur, si finalment el pla acaba veient la llum. I reclamen mesures més laxes: que "salti" el nivell de protecció de determinades espècies, que s'eliminin les restriccions previstes per a la navegació de motos aquàtiques i que es permeti l'accés de grans embarcacions a cales.

Campanya fins l'estiu

Per contrarestar aquestes pressions, Vizcaíno ha anunciat l'inici d'una campanya fins l'estiu per evitar que el Govern faci cas a les crítiques i modifiqui les condicions del document, i alhora avisen que no volen que es perdi "l'oportunitat" de protegir el Parc Natural del Cap de Creus, creat ara fa vint anys.

No serà fins després de la primavera que es farà públic el pla definitiu del PRUG, i les entitats ecologistes viuren ara tenen la "incertesa de com acabarà quedant" el document regulador. De moment, tal com es va presentar a l'octubre, es preveu que la protecció de les reserves naturals del parc es multipliquin per deu: una fita "històrica" per a les agrupacions en defensa de la natura.