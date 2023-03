Un centenar de persones protesten contra el buidatge del pantà de Sau: "Serà la matança de peixos més gran d'Europa"

Un centenar de persones han tallat la via que travessa la presa del pantà de Sau. Ho han fet per protestar contra el buidatge de l'embassament, una mesura que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha pres aquesta setmana per tal de garantir la qualitat de l'aigua i l'abastiment de l'àrea metropolitana de Barcelona i Girona. L'aigua passarà a l'embassament de Susqueda, també al Ter, i és una de les mesures que s'ha pres els darrers dies en el context d'excepcionalitat per sequera, decretat aquesta setmana. Segons les dades d'aquest mateix dissabte, el pantà de Sau està tot just al 13% de la seva capacitat.

Els manifestants consideren que la mesura arriba tard i, denuncien que es fa sense un pla per salvar la fauna. "Serà la matança de peixos més gran d'Europa", afirma Lluís Roca, usuari de l'embassament. També denuncien la gestió de l'aigua i l'"afavoriment" a les hidroelèctriques. El tall ha provocat algun moment de tensió i l'alcalde ha hagut d'intervenir perquè es deixés pas als sardanistes que aquest dissabte feien un aplec a la zona.

Davant la situació de sequera que viu el país, el Govern ha començat a incrementar l'aportació d'aigua del pantà de Sau a Susqueda. La mesura ha implicat passar dels 0,3 hm3/dia als 0,5 hm3/dia, i es fa per preservar la qualitat de l'aigua que s'acumula a Susqueda i que es capta per al consum humà. Pescadors i veïns de Vilanova de Sau s'han reunit aquest dissabte per protestar contra la mesura.

"No només afectarà els peixos, també tota la fauna que ve fins aquí, com els ocells", afegeix Lluís Roca. No està en contra del buidatge, però demana que es tingui en consideració tota la fauna que en depèn. A més, es mostra crític amb la gestió de l'embassament que està fent l'Agència Catalana de l'Aigua. En la mateixa línia, s'ha expressat una veïna de la zona, Mila Martínez, que també és regidora de l'Ajuntament. Segons denuncia, la gestió de l'embassament es fa afavorint les centrals hidroelèctriques.

Problemes per als veïns

L'alcalde de Vilanova de Sau, Joan Riera, també s'ha mostrat crític amb la decisió de l'ACA. Segons explica, el buidatge del pantà també "pot generar problemes" a una quinzena de famílies que viuen a la zona i a alguns negocis i explotacions agrícoles i ramaderes perquè fan servir l'aigua de l'embassament. "Si finalment la poca aigua que queda no és potable haurem de contractar cisternes i això serà un cost afegit", lamenta.

De fet, l'Ajuntament ja va haver de contractar l'estiu passat camions cisterna perquè la riera Major -que subministra a la major part del poble- no tenia cabal suficient per alimentar el dipòsit municipal. La protesta ha provocat algun moment de tensió perquè els manifestants han tallat la carretera i no deixaven pas als sardanistes que aquest dissabte feien un aplec a la zona. Finalment, l'alcalde ha hagut d'intervenir perquè això ha col·lapsat la carretera.