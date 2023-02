Un centenar de persones reclamen justícia a Sallent després de la mort de l'adolescent

Un centenar de persones han demanat justícia aquest dimarts a Sallent una setmana després de la mort de l'adolescent que es va suicidar. Familiars, coneguts i alumnes de l'institut Llobregat han fet un minut de silenci i han protestat contra l'assetjament escolar.

La marxa ha començat a les portes del domicili dels bessons i s'ha fet en silenci fins a l'institut. El centenar de participants ha xiulat contra la gestió del centre i per reclamar justícia, i han penjat cartells amb missatges com "Stop 'bullying'' o "Sallent no calla".

La presidenta de l'associació NACE contra l'assetjament escolar, Carmen Cabestany, ha assegurat que no s'ha actuat correctament. "Em diuen que aquestes criatures estaven freqüentment castigades durant sis hores a la nevera (una sala amb les finestres sempre obertes) per haver-se defensat. Es castigava a les víctimes i no als agressors", subratlla.

Qui també ha fet de portaveu de la família assegura que el Govern de no implementar el Decàleg contra l'assetjament escolar. Es tracta d'un text que fou aprovat al Parlament l'any 2020.

Minut de silenci a les portes del domicili dels bessons, a Sallent. — Nia Escolà / ACN

"Ho demanem constantment, però ens diuen que tenen la USAV, la unitat de suport als alumnes en situacions de violències", destaca. "Per nosaltres això és una manera d'emmascarar, de relativitzar. La primera mesura del decàleg és que es parli d'assetjament escolar, que no sigui un tabú", afegeix.

Companyes denuncien la gestió del centre

Companyes de l'institut asseguren que els bessons eren víctimes d'assetjament i critiquen la gestió del centre. Expliquen que les apartaven constantment de classe i les castigaven a una sala coneguda amb el nom de nevera, ja que les finestres estaven sempre obertes, segons diuen.

"La meva mare va venir a parlar molts cops amb direcció perquè em feien bullying i el centre no va fer res. És una vergonya d'institut". La Laia, que ara té 20 anys, relata així l'assetjament escolar que va patir quan estudiava al centre i lamenta la forma d'actuar que va tenir la direcció.

Assegura que, com ella, hi ha d'altres casos i, per això, ha decidit participar a la protesta que s'ha fet aquest dimarts. "Pels que ja no ho poden explicar i pels que estan patint", ha dit.