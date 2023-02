Educació no descarta ja cap hipòtesi en el suïcidi de Sallent i activa la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència

El Departament d'Educació no descarta ara cap hipòtesi en el cas de les bessones de Sallent que es van tirar pel balcó dimarts i ha activat la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV). Una de les dues germanes, de 12 anys, va morir i l'altra es troba ingressada a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, en estat greu però estable.

Així doncs, si bé en les primeres hores no es contemplava el bullying com a motiu que pogués haver portat les germanes a actuar d'aquesta manera, s'ha decidit que la USAV es posi en marxa per abordar el cas a fons davant de la informació recollida en les últimes 24 hores, segons han explicat fonts del Departament.

Els Mossos d'Esquadra, de fet, mantenen totes les possibilitats obertes i ara Educació ja es mou en el mateix escenari. Així doncs, no es descarta gairebé cap hipòtesi, tot i que com és habitual en aquest tipus de situacions, es treballa amb un escenari multifactorial, amb condicionants socials i familiars. Això sí, la policia no contempla indicis de criminalitat, perquè les joves haurien apropat cadires al balcó abans de tirar-se i haurien deixat notes per explicar la seva intenció de suïcidar-se.

En paral·lel l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) està fent atenció d'urgència en el dol i la pèrdua des del primer moment i el Programa de Benestar Emocional està en contacte amb el centre des de dimecres i hi ha pactat un acompanyament periòdic amb trucades i videotrucades diàries, i visites in situ si el centre ho demana. El cas està sota investigació judicial.

Suport a les alumnes

El centre no havia detectat problemàtica específica d'assetjament escolar, però havia donat suport psicològic i d'orientació a les alumnes des d'inici de curs. Alguns coneguts de les noies, però, han manifestat que eren objecte de mofa a l'escola pel seu accent -van arribar fa un parell d'anys de l'Argentina-.

La directora general d'Alumnat, Anna Chillida, ha explicat que no es descarta cap hipòtesi i per això s'ha decidit activar la USAV, "per poder indagar a fons" en paral·lel a la investigació judicial. En funció del resultat s'activaran uns protocols o uns altres. Chillida ha apuntat que en casos de suïcidi, els experts i professionals de la salut mental remarquen que sempre són casos "multifactorials" i per això "requereixen dels màxims recursos possibles i la indagació de la màxima informació".

Davant de les informacions que apunten que una de les noies se sentia noi i es plantejava fer el trànsit, Chillida ha recordat que en el cas de discriminació per raó de gènere o persones que volen fer la transició, el Departament d'Igualtat i Feminismes té recursos repartits pel territori per fer aquest tipus d'acompanyament.