Chakir el Homrani: "La Covid-19 no va néixer a les residències, hi va entrar"

El conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha comparegut al ple del Parlament sobre residències de gent gran proposat pel PSC. Amb una intervenció extensa, el Homrani ha reconegut que cal "repensar" la conselleria "per poder donar una millor resposta". En aquest sentit, ha afirmat que la Covid-19 ha provocat una doble crisi: la laboral i la d'afers socials, el que ha sobrepassat la conselleria que encapçala. "Em vull disculpar si han sentit que no hem arribat, si alguna persona que s’han sentit sola", ha demanat.

Tot i això, ha remarcat la feina dels professionals del sector social i ha acusat l'Estat espanyol d'infrafinançar el sistema d'afers socials català. "L'aportació econòmica de les famílies és superior a l'estatal", ha denunciat. Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, també ha carregat contra l'Estat espanyol. "Anys i anys no assumint la llei de la dependència té també conseqüències, anys i anys de fer recaure un doble esforç tan injust", ha lamentat el president, qui també ha assegurat que el coronavirus ha afectat més en el sistema de residències de gent gran de l'Estat espanyol que no pas el de Catalunya, "en la majoria dels casos"

"L'Estat mai ha aportat el percentatge que cal: el 17% és molt diferent del 50%"

Per la seva part, el conseller ha subratllat que dels 1.500 milions d'euros que el Departament destina a la dependència -el que suposa la meitat del pressupost de la conselleria- 203 milions provenen de l'Estat. Segons ha recordat el conseller, l'Estat té un dèficit acumulat de 3.649 amb Catalunya en matèria de dependència. "L'Estat mai ha aportat el percentatge que cal: el 17% és molt diferent del 50%. Uns 400 milions d'euros anuals permetrien un salt qualitatiu", ha explicat.

D'altra banda, el conseller ha apuntat que el model de residències està mancat d'estructura, de recursos, així com de respostes unitàries, ja que es tracta d'un sector amb molts actors diferents. Davant d'aquestes dificultats, ha reconegut que fa falta unitat d'acció i una mirada global per gestionar les residències de cara al futur. Tot i això, ha lamentat que la centralització que es va dur a terme durant l'estat d'alarma va empitjorar la gestió de les residències, així com la compra de material de protecció. "Quan s’han de prendre milers de decisions locals quin sentit té centralitzar?", s'ha preguntat.

Per fer front als rebrots, el conseller ha recordat que el Govern reservarà 2.800 places a les residències per facilitar els aïllaments i es contractaran 1.800 professionals. Ha reconegut que això empitjora la situació de les llistes d'espera per entrar a les residències, però ha afegit que "és important estar preparat per una segona onada".



Durant tota la intervenció, el Homrani ha defensat que cal un model de residències gestionat amb una millor qualitat, amb més pressupostos públics, i ha remarcat que el model residencial és "la llar de la gent gran". Ha apuntat que és un sistema amb febleses, encara que hi ha hagut alguns avenços en l'atenció integral. "El coronavirus ha posat a prova aquest model", ha anunciat. Ha recordat que a les residències hi viuen les persones més vulnerables, d'una mitjana d'edat de 84 anys i el 90% amb patologies prèvies, i que per això cal reforçar i millorar el model.



PSC, comuns, CUP i PPC demanen canvis a les residències

Els grups parlamentaris proposants del debat monogràfic sobre les residències al Parlament han reclamat canvis en les residències per evitar el col·lapse que hi ha hagut durant la Covid-19. Des del PSC, el grup impulsor del debat monogràfic, el diputat del PSC-Units Raúl Moreno ha reclamat "canvis substancials" i detectar què ha fallat. Tant la presidenta de CatECP, Jéssica Albiach, com el diputat de la CUP Vidal Aragonès han apostat per un model públic de residències. En canvi, per al diputat del PPC Santi Rodríguez, no és una qüestió de titularitat, sinó de model.

Moreno ha defensat que la ciutadania no hagués entès que el Parlament no dediqui hores a debatre, detectar què ha fallat i buscar possibles solucions. Per la seva banda, Jéssica Albiach ha dit que es tracta d'un dels plens més importants dels últims anys perquè està en joc "l'enfortiment i l'esfondrament del sistema de benestar". El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha recordat que en els darrers mesos han mort de coronavirus més de 4.000 persones que estaven en residències a Catalunya. Aragonès ha assgegurat que la Covid-19 "ha fet del col·lapse una tragèdia" i ha assenyalat que la "solució real" és un sistema de titularitat i gestió 100% pública.



Precisament per investigar què ha passat a les residències durant la pandèmia, aquest dimarts el Parlament ha posat en marxa aquest dimarts la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques. Ho ha fet amb la sessió constitutiva, encapçalada pel president del Parlament, Roger Torrent, en què s'ha ratificat la presidència de la comissió per a la socialista Eva Granados. La vicepresidència l'ocuparà la diputada de JxCat Elena Fort i la secretaria serà per a la portaveu de CatECP, Susanna Segovia. Degut a que moltes entitats del sector social han reclamat parlar en el ple d'aquest dimarts però no hi havia espai per a les seves inetervencions, el conseller el Homrani ha remarcat que allà tindran el temps i l'espai per comparèixer de forma adequada.