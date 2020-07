El Govern reservarà 2.800 places a les residències i es contractaran 1.800 professionals per preparar-se pels rebrots

El Govern reservarà 2.800 places a les residències i finançarà la contractació de 1.800 professionals per preparar-se per possibles rebrots en aquests centres de gent gran. Són dues de les mesures incloses en un pla de contingència preparat per la Conselleria de Salut i la de Treball, Afers Socials i Famílies pels propers mesos. En una roda de premsa amb la consellera de Salut, Alba Vergés, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha afirmat que després de "l'aprenentatge fet aquests mesos", la millor manera de preparar-se per fer front a una possible segona onada de Covid-19 és "activar mecanismes i mesures perquè les persones estiguin al màxim cuidades i protegides".



El Homrani ha destacat que el nou pla "complementa" el que hi ha en vigor ara i manté part de l'estratègia ja desplegada, que implica la sectorització dels espais a les residències, l'aïllament de casos positius o sospitosos i la identificació dels centres amb més risc.

El Departament d'Afers Socials assumirà el cost d'aquestes places

La primera mesura que inclou el pla és la reserva de 2.800 places al conjunt de residències catalanes per tal de garantir que es pugui sectoritzar i millorar la capacitat d'aïllament en cas que es detectin casos, el més ràpid possible. En aquest sentit, la consellera Vergés ha recordat que, mentre que a la població general es considera rebrot quan hi ha tres casos amb lligam epidemiològic, en residències s'hi considera quan n'hi ha tan sols un. Les residències públiques hauran de reservar un 8% de les places, les privades amb places concertades, entre el 4% i el 5%, i les privades, un mínim de tres places. El Departament d'Afers Socials es farà càrrec del cost d'aquestes places. El Homrani ha reconegut que això farà incrementar la llista d'espera per entrar en aquests centres, però ha subratllat que la prioritat ara és "garantir la salut de les persones residents".



Una altra de les mesures contemplades és la contractació de 1.800 nous gerocultors, que suposarà l'increment del 15% en la ràtio, així com 370 infermeres de nit. El Homrani també ha dit que estan treballant en una millora tarifària del sector, tot i que estan pendents de saber el marge pressupostari del qual disposen per tal de concretar la partida. A més, reforçaran les funcions del personal dedicat a mantenir les mesures higièniques i sanitàries, així com la formació de tots els professionals en aquest àmbit.

D'altra banda, també contemplen la reubicació de residents en espais de suport, com ja es va fer en el cas de 2.400 persones durant l'emergència sanitària. Vergés ha concretat també que les residències hauran de tenir un estocatge d'Equips de Protecció Individual (EPI) per quatre setmanes, i es podran adherir a la llista centralitzada de compra d'aquest material.



Per reforçar la Conselleria d'Afers Socials, d'altra banda, es contractarà 219 persones noves. El Homrani ha explicat que "el Departament ha crescut en cobertura, i necessita fer-ho també en estructura".

La creació de la nova Agència vol ser un pas cap a "deixar de fragmentar" l'atenció a les persones

Més enllà d'aquest pla, els responsables d'ambdues conselleries han posat de relleu el convenciment que cal repensar l'atenció a les persones grans al territori, i han anunciat la creació d'una Agència integrada d'atenció a les persones, cogovernada per ambdós Departaments, que permeti fer un abordatge integral de la vessant social i sanitària. "Si pensem en les persones, hem de deixar de fragmentar l'atenció cap a elles", ha destacat Vergés.

El 72% de les residències catalanes ja no té cap cas de Covid-19

La consellera de Salut ha fet un repàs de l'actuació que s'ha fet durant l'emergència sanitària en aquests centres, i ha destacat que un 72% de les residències ja es troben classificades com a verdes, és a dir, lliures de Covid-19. El 23% són taronges, amb algun cas positiu però amb una bona sectorització, i el 4% són vermelles, on encara no s'ha pogut fer correctament l'aïllament dels positius.



En total s'han fet més de 106.000 proves PCR a residents i persones treballadores, i Vergés ha volgut recordar que 10.805 persones grans s'han recuperat de la malaltia. Salut ha intervingut 13 centres, on han canviat l'entitat gestora. A més, s'han traslladat 2.472 residents a altres espais i 736 han retornat al seu domicili, tot i que 298 ja han pogut tornar al centre. Des de l'inici de l'epidèmia s'han fet 577 desinfeccions als centres, on s'han repartit un total de vuit milions d'EPI.