La cimera catalana per la prestació en cas de fills en quarantena embarranca a l'espera de la solució estatal

Els sindicats UGT i CCOO de Catalunya han reclamat aquest dimarts al Govern una prestació econòmica per als pares que no puguin anar a treballar per haver de fer quarantena mentre no hi hagi una cobertura legislativa per part de l'Estat a través de la Seguretat Social. Segons els seus secretaris generals, Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CC.OO.), després de la reunió amb patronals i l'Executiu català han sortit "decebuts".

Segons els sindicats, el Govern només es planteja atendre aquesta situació en els casos de vulnerabilitat. En aquest sentit, Pacheco ha explicat que han demanat al l'Executiu català abordar la problemàtica amb competències pròpies i no sols esperar a la modificació en el marc de les baixes laborals de la Seguretat Social.

Tot i que el president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que si el Govern espanyol, que és qui té les competències, no hi donava una solució caldria buscar-la a nivell català, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'ha limitat després de la reunió del Consell Executiu a tornar a reclamar al Govern espanyol "la seguretat jurídica necessària per garantir que els pares i les mares puguin complir acompanyar els seus fills durant la quarantena perquè han estat en contacte amb un positiu" perquè en aquests moments encara no es considera baixa laboral.



En la reunió, celebrada a instàncies del propi president de la Generalitat, Quim Torra; també hi han participat el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès; el conseller d'Educació, Josep Bargalló; el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.

Els sindicats, decebuts i frustrats

"Hem fet la proposta que, abans que tinguem resolta a nivell estatal aquesta situació, si algun dia es resol, fem el pacte sobre una prestació que d'una manera directa i amb recursos propis de la Generalitat arribi a tots els pares i famílies afectats", ha assenyalat Pacheco. Així mateix, ha recordat que continuen exigint al Govern que resolgui "d'una vegada per sempre" la modificació normativa per poder donar la cobertura per aquests casos de quarantena mitjançant una baixa laboral.

Per part seva, Ros ha defensat que plantejar en el marc de la taula de diàleg social on hi hagués una cobertura econòmica mentre no hi hagi la cobertura legislativa per part de l'Estat és "absolutament raonable", i ha lamentat que es contempli aquesta proposta només en el marc de la vulnerabilitat.

El president de Pimec, Josep González, ha explicat que la petició de modificació normativa per poder donar cobertura a través de la Seguretat Social a les persones que hagin d'estar a casa per casos d'infecció o quarantena dels fills "ha avançat relativament poc perquè s'han posat damunt de la taula altres derivades que no estaven consensuades".



El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha recordat que des de la patronal ja estaven d'acord amb que els pares, que per motius de confinament hagin de fer quarantena, rebessin una prestació a través d'una incapacitat laboral transitòria per la Seguretat Social.