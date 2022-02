Una vintena de col·lectius feministes han denunciat que a Lleida encara no es pot avortar quirúrgicament, tot i que el Departament de Salut assegura que sí que es pot després que el 4 d'octubre anunciés un acord amb una clínica privada per oferir-lo. Les feministes han signat un manifest conjunt en què titllen aquesta informació de "falsa" i insten a aclarir el que consideren "pràctiques irregulars".

Salut defensa que es garanteixen els dos mètodes a la capital de Ponent

"De facto, a la clínica MiNovaAliança no s’està podent avortament quirúrgicament. No segueix sent possible avortar com nosaltres decidim al nostre territori", denuncia per telèfon a Públic Erika, membre de Feministes del Pallars Jussà, un dels grups impulsors del manifest.

El Govern va anunciar el passat 4 d'octubre que començava a garantir l'accés a l'avortament quirúrgic a la província de Lleida a través d'un acord amb la clínica privada MiNova Aliança, a la capital, que s'integrava al sistema públic per oferir el servei. Al gener, aquest mitjà va contactar amb el Departament, que va defensar que s'estaven oferint ambdós mètodes per la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) a la clínica, tot i que no va proporcionar dades que ho poguessin confirmar malgrat peticions reiterades.

Canvis al protocol

A través de diferents casos, professionals i entitats, els col·lectius del territori han tingut informació que això no és així, sosté Erika. Al comunicat, afirmen que Salut "ha mentit i desinformat" i també "ha generat pràctiques irregulars" ja que en principi el contracte amb la clínica MiNovaAliança era per oferir aquest mètode. Alguns dels grups firmants són Grup feminista de Ponent, Campanya pel Dret a l'Avortament, Marea Lila Lleida, Acció Lila, Col·lectiu Feminista de l'Alta Ribagorça i L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

Afirmen que s'ha allargat el termini per practicar el farmacològic fins les 14 setmanes

Al comunicat sostenen que, enlloc d'oferir l'avortament quirúrgic, s'està practicant el farmacològic fins la setmana 14 de gestació, tot i que els protocols de Salut estableixen que aquest mètode es pot fer fins la setmana 9. Això també s'està fent en altres centres, com el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Consorci Sanitari de Terrassa i el Consorci Sanitari de Vic, diuen. El quirúrgic, per contra, es pot fer en qualsevol moment de l'embaràs, fins a les 14 setmanes per lliure decisió de les dones, fins a les 22 amb informe mèdic i a partir de les 22 mitjançant la decisió d'un Comitè Clínic -a Catalunya només n'hi ha dos, un a l'Hospital Clínic i un altre a l'Hospital Vall d'Hebron.

Les feministes assenyalen que amb aquest canvi del protocol es vol fer una "substitució" del mètode quirúrgic pel farmacològic per "abaratir costos" i suplir la manca de professionals per fer-lo, ja que molts són objectors de consciència, però denuncien que això vulnera "la capacitat de decidir" de les dones i insten Salut a explicar-ho.



A més, els col·lectius critiquen el funcionament "opac" del Departament i una manca d'informació que dificulta l'acompanyament en la implementació efectiva del dret a l'avortament. Amb la campanya iniciada aquest dimarts esperen que Salut "faci declaracions públiques per aclarir la situació i què és el que realment s'està pagant a aquesta clínica privada", afirma Erika.