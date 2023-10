Colau assegura que l'amnistia és "possible" i "constitucional", però que no s'ha de "donar per feta"

Ada Colau ha assegurat aquest dissabte al matí que l'amnistia és "possible, desitjable i constitucional", però que cal "no frivolitzar amb ella ni donar-la per feta" perquè és "complexa". Ho ha dit durant la seva intervenció en el Consell Nacional de Catalunya en Comú.



Està previst que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i Jaume Asens presentin la seva proposta de llei d'amnistia el proper dimarts a l'Ateneu Barcelonès i, per aquest motiu, Colau també demana "no fer cas de filtracions i especulacions" i "deixar negociar" a les formacions implicades.

Díaz i Asens presentaran dimarts la seva proposta d'amnistia a l'Ateneu Barcelonès

Pel que fa a la investidura, la líder dels comuns ha dit que les converses no es poden "reduir als partits independentistes" i ha recordat que el passat 23 de juliol el PSC i Sumar van ser la primera i segona força a Catalunya: "No només és un diàleg amb les forces independentistes; és amb tota Catalunya per a continuar avançant en drets i llibertats".

La manifestació en contra de l'amnistia

L'exalcaldessa fa aquestes declaracions tot just un dia abans de la manifestació que s'ha organitzat al passeig de Gràcia de Barcelona i que porta per lema 'No en el meu nom: ni amnistia ni autodeterminació'. Es tracta d'una protesta organitzada per Societat Civil Catalana (SCC) que comptarà amb la presència dels dirigents del PP, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso, i també amb el de Vox, Santiago Abascal.



Davant aquesta situació, Colau ha defensat que Barcelona és una "ciutat oberta que garanteix el dret a la manifestació", però que hi haurà "tolerància zero amb els discursos d'odi". Si n'hi ha, diu, espera que "les institucions catalanes actuïn en conseqüència".



Encara sobre la manifestació, l'exalcaldessa ha assegurat que "la millor resposta" és treballar amb "fermesa" i un "gran somriure" per avançar cap a la reedició del govern espanyol de coalició "per continuar avançant en drets i llibertats".