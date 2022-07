Colau proposa rebaixar a la meitat els creueristes en temporada alta i que no superin els 10.000 al dia

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha proposat rebaixar a la meitat els creueristes que visiten Barcelona en temporada alta, que entre maig i octubre arriba als 400.000 al mes. Aquesta ha estat una de els mesures que Colau ha llançat a la taula d'estudi sobre la regulació dels creuers, amb presència del consistori, la Generalitat, el Port de Barcelona i l'Estat. A banda, també ha proposat que la mitjana diària de creueristes sigui d'uns 10.000 com a molt, i que no hi pugui haver més de tres creuers al dia –mesura que ja s'ha implementat a Palma-. El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ja s'ha oposat a aquestes xifres, però ha instat la taula a "treballar".

El grup de treball sí que ha acordat "actualitzar i unificar" les dades relatives a l'impacte dels creuers, tant en l'àmbit econòmic, com de volum, com mediambiental. Segons els quatre actors, hi ha una disparitat gran de criteris i de xifres, pel que cal "partir d'una mateixa diagnosi". S'han emplaçat a reunir-se al setembre, després de les vacances, per començar a unificar les dades.