Els Grups de Treball de Militància Decidim, el motor de la candidatura de Junqueras per dirigir ERC

Si alguna cosa és el signe d'identitat de la candidatura Militància Decidim que lidera l'expresident del partit, Oriol Junqueras, és la seva capacitat de mobilitzar militants i de contactar amb ells. Una capacitat que va fer possible la demostració de força de la presentació de la candidatura al Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat on Militància Decidim va reunir 1.300 persones. Una xifra considerable si tenim en compte que el cens electoral del congrés és de poc més de 8.000 militants. De fet, Oriol Junqueras fa mesos que pentina el territori per impulsar la seva candidatura amb l'objectiu de recuperar la presidència d'ERC, però també ha estat clau en aquest projecte la creació de nombrosos grups de suport arreu del territori.

En aquesta maquinària ben greixada té una paper rellevant els denominats Grups de Treball, més de 400 persones agrupades en àmbits sectorials que analitzen, debaten i perfilen la proposta estratègica de la candidatura que lidera Oriol Junqueras per dirigir Esquerra. Militància Decidim ha aconseguit reunir un petit exèrcit de militants que territorialment o sectorial treballen poble a poble, i comarca a comarca, amb diversos objectius: des d'establir i planificar l'estratègia que serveixi per "reconnectar el partit amb la gent", asseguren, tot reorganitzant i reactivant el partit. Fins a intentar convèncer militants indecisos per aconseguir el seu vot o facilitar el contacte del propi Oriol Junqueras amb el màxim nombre d'afiliats i afiliades del partit organitzant multitud de trobades fora dels focus del mitjans de comunicació. I per suposat, també s'encarreguen de la logística dels actes públics que organitza Militància Decidim, com ara el d'Olesa de Montserrat.

Trobada presencial dels Grups de Treball

Junqueras es va reunir amb una setantena de representants de tots els Grups de Treball d'arreu de Catalunya

Enmig del brogit informatiu, la polèmica constant que envolta a Esquerra i al procés congressual, i el soroll per la polèmica pels cartells de l'Alzheimer i el ninot de Sant Vicenç dels Horts, l'activitat dels Grups de Treball no s'atura per aconseguir que Militància Decidim arribi al 30 de novembre amb la màxima força possible. I aquest dimecres, Junqueras es va reunir amb una setantena de representants de tots els grups d'arreu de Catalunya en una trobada a la Sala Pepita Casanellas de la Marina del Port de Barcelona, a la qual Públic va tenir accés. L'objectiu, debatre i afinar l'estratègia, i les tasques a realitzar en la recta final de mes i mig que queda fins la decisiva votació del 30 de novembre per decidir la nova direcció d'Esquerra.

La convocatòria és a les sis de la tarda i es preveuen dues hores de reunió, "nosaltres no podem fer coses a qualsevol hora que treballem", explica una de les participants. Oriol Junqueras arriba amb temps i fa un cafè al bar Jaume prop de la sala on es fa la trobada. La seva popularitat s'evidencia de seguida quan els responsables de l'establiment s'apropen a saludar-lo. Junqueras s'interessa pels seus orígens -catalans d'origen dominicà- i circumstàncies, i la conversa es transforma en una petita dissertació de l'expresident d'ERC sobre la història de la República Dominicana i la seva lluita per la independència d'Espanya.

Al cap d'una estona toca anar cap el punt de trobada d'hora, arribar el primer i supervisar tot l'operatiu. No hi ha sala de butaques, s'ha optat per una disposició rectangular de les taules per permetre el debat. Al centre es posicionaran els ponents de cada àmbit per fer una síntesi breu dels treballs realitzats i després s'obrirà el debat. Comencen a arribar els militants que representen els Grups de Treball i Junqueras enfila la porta i els saluda un a un agraint l'esforç. Són gent d'arreu del país i molts d'ells no es coneixen més enllà de les trobades telemàtiques. "És gratificant fer trobades presencial, poder parlar en persona i que ens puguem conèixer" afirma un dels assistents.

Diversos eixos, independència, feminisme o organització

"Volem una organització saludable, que tingui cura de tothom, que sigui garant dels drets de totes les persones i on el feminisme regeixi de manera transversal i real en tota l'acció política"

Sense massa preàmbul comença la sessió de treball i les intervencions de cada Grup de Treball de la candidatura dividit en sis eixos que van des del feminisme al medi ambient, passant pel món del treball, el municipalisme o el que anomenen reconnexió ideològica, entre d'altres. Sobre les polèmiques que envolten ERC i els enfrontaments entre sectors ni una paraula: "anem per feina nosaltres i no tenim temps per perdre, que el que volem és refer el partit", assegura una de les militants amb qui comento la qüestió.

Es parla de transformar ERC "amb empatia" des del punt de vista de l'organització. "Volem una organització saludable, que tingui cura de tothom, que sigui garant dels drets de totes les persones i on el feminisme regeixi de manera transversal i real en tota l'acció política", explica a la resta d'assistents la representant del grup de feminismes. Tot afegint aspectes com millorar l'eficiència del partit per impulsar la participació de les dones o que ERC ha de "ser referent i ha de feminitzar el discurs". La següent intervenció arrenca assegurant que "la lluita nacional i la lluita social han de ser dos eixos indestriables i indissociables per a ERC". I remarca: "Cal donar resposta a la Catalunya dels 8 milions, els Països Catalans dels 15 milions per representar-la en sentit ampli, més i millor; per interpel·lar tothom".

"La lluita per la independència del nostre país és la lluita per la dignitat i la justícia social, i viceversa"

Però també: "Enfortir l'eix nacional per assolir el compromís històric de dur a terme el referèndum, i fer partícip tota la ciutadania per decidir el futur del país". "La lluita per la independència del nostre país és la lluita per la dignitat i la justícia social, i viceversa", s'afirma, tot apuntant que "Esquerra Republicana ha de transformar el país i garantir la perdurabilitat d'aquesta transformació", en un projecte que defineixen a Militància Decidim com "de baix a dalt, des de l'esquerra i amb consciència de país".

La intervenció d'Oriol Junqueras a la trobada dels Grups de Treball.

Una Sindicatura de la militància

Les intervencions se succeeixen amb brevetat i agilitat. Algunes resumint en tres minuts informes que estan damunt de la taula de 150 pàgines de reflexions i propostes en un sol àmbit. També hi ha tota una part de caràcter intern del partit com la necessitat de "maximitzar la xarxa d'entorn que tenim, vertebrada des de l'àmbit sectorial, i en constant treball amb municipalisme i la societat civil" i el destacat paper que han de jugar les sectorials. També de les seccions locals i comarcals. De fet hi ha una part destacable dedicada a la militància: "Per empoderar la militància és necessari equilibrar la seva presencia dins dels òrgans deliberatius i garantir la transparència, informació i debats en els espais de l'organització", s'assegura. I en aquest punt, Oriol Junqueras, fa una proposta que tothom considera molt interessant, la creació d'un nou òrgan del partit que sigui una mena de Sindicatura de la militància, on vehicular les inquietuds i la participació.

ERC ha de ser "el partit de la gent treballadora, que promou l'acció comunitària, humanista i innovadora que lidera l'acció política des del carrer i des de les institucions"

En altres aspectes es parla de que ERC ha de ser "el partit de la gent treballadora, que promou l'acció comunitària, humanista i innovadora que lidera l'acció política des del carrer i des de les institucions". Això sí, advertint que "hem de treballar amb les institucions al servei de la gent i no a l'inrevés, no podem caure en un despotisme il·lustrat". "Reconnectar ideològicament amb la gent -però també i sobretot emocionalment, afegirà Junqueras posant-hi molt d'èmfasi en aquest punt-, i recuperar la credibilitat i la confiança" que consideren ERC ha perdut, són altres punts tractats enèrgicament. O "impulsar la democratització i la participació del món municipal en la presa de decisions per integrar el municipalisme com a línia estratègica prioritària del partit", són algunes de les centenars de propostes que es van posar sobre la taula en la trobada d'aquest dimecres.

Junqueras participa i debat en l'exposició de la proposta

L'últim en intervenir és Oriol Junqueras que repassa àmbit per àmbit fent les seves aportacions. El to és molt distés, farcit d'anècdotes i apunts històrics i intel·lectuals que connecten amb la gent amb rialles en més d'un moment. Lluny d'assumir dogmàticament les aportacions, Junqueras les dissecciona, matisa, esmena i debat diversos punts, tot agraint la feina feta als Grups de Treball de Militància Decidim. El seu rol en aquesta trobada no és de protagonista i s'asseu entre els assistents com un mes.

La trobada es clou amb un últim torn de debat en què es plantegen temes com la importància del municipalisme per a ERC o que el partit ha de recuperar la connexió amb el món sindical. Dues hores després, els assistents s'emplacen a repetir la trobada presencial i culminar la feina. S'entreveu moral de victòria però en els grupets que encara debaten al carrer engrescats no parlen gaire del congrés, sinó de la feina per refer el partit de la difícil situació que tots coincideixen que travessa ERC. Junqueras ha estat el primer en arribar i és l'últim a marxar. La màquina de Militància Decidim, pel que es va poder veure dimecres està ben greixada, però serà el dia 30 que els militants decidiran quin camí pren Esquerra Republicana en l'actual cruïlla en què es troba.