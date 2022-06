Entitats ecologistes reclamen que s'aturi qualsevol projecte d'expansió del port de Barcelona

Les plataformes Zeroport i SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet han exigit que s'aturin els projectes de creixement i expansió del port de Barcelona que estan en marxa. Les entitats consideren que aquestes actuacions no tenen en compte la situació de crisi climàtica, de biodiversitat, energètica i de materials que es viu globalment.



Afirmen que la darrera ampliació del port, planificada al Pla Delta, va suposar una pèrdua de més de 300 hectàrees d'espai agrícola i natural per donar pas a una zona logística. Afegeixen que el port barceloní és el cinquè en emissions de gasos amb efecte hivernacle i asseguren que aporta entre un 9 i un 15% de la contaminació per partícules de Barcelona.

Per això, rebutgen els projectes d'ampliació del moll adossat per a dues noves terminals de grans creuers, l'ampliació de la terminal prat (BEST) per augmentar la capacitat anual de contenidors i el Pla Director Urbanístic (PDU), lligat a la construcció de noves terminals logístiques a l'antiga i a la nova llera del riu Llobregat i els voltants.



Les organitzacions alerten que aquestes actuacions busquen fer créixer la capacitat tant de mercaderies com de passatgers, i afirmen que això suposarà més contaminació i més emissions de gasos amb efecte hivernacle. A més, auguren una nova pèrdua d'espais agrícoles i naturals del Delta del Llobregat.

Sobre el PDU, asseguren que "no té cobertura legal" perquè la declaració d'impacte ambiental de les actuacions previstes va caducar fa anys. Entre d'altres, recorden que es projecten quatre noves terminals ferroviàries i dos nous eixos viaris. Sobre l'antiga llera del riu, recorden que hi ha sis hàbitats d'interès comunitari i un de prioritari, així com persones vivint en situacions d'infrahabitatge. A més, afirmen que hi ha una zona contaminada amb crom hexavalent.

Anar cap al decreixement

En contraposició a aquests projectes, han reclamat que s'impulsi un pla de decreixement del trànsit marítim per assolir la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle a la meitat el 2030. A més, demanen aturar el PDU de la Terminal logística intermodal del Port de Barcelona, descontaminar i renaturalitzar l'antiga llera del riu Llobregat i impulsar un procés participatiu social per decidir el model urbanístic i territorial.

Zeroport i SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet han instat també el port a corregir i pal·liar els "gravíssims" impactes que els dics que ha construït mar endins estan provocant en el litoral del delta del Llobregat, abans d'impulsar nous projectes. Alerten que la regressió del delta està arribant a situacions límit. Afegeixen que el PDU inclou la creació de nous espais verds però denuncien que una gran part d'aquests no seran en l'àmbit del Port sinó que es traslladaran a sòls agrícoles del Prat que ja són verds actualment.



D'altra banda, han considerat "mera retòrica" les últimes declaracions de membres de l'Ajuntament, com l'alcaldessa, sobre la voluntat de limitar l'activitat de creuers.